„Zapowiedź władz USA o wycofaniu części wojsk ze wschodniej flanki nie jest dramatyczna, a Amerykanie wciąż są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy” – skomentował minister obrony Finlandii Antti Hakkanen. Pod koniec 2023 r. Finlandia i USA podpisały umowę o współpracy obronnej DCA (ang. Defence Cooperation Agreement). W sierpniu tego roku kraje porozumiały się zaś w sprawie budowy infrastruktury militarnej wykorzystywanej przez amerykańskie siły zbrojne.
Stany Zjednoczone planują zredukowanie liczebności amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO w Europie. Dowództwo US Army Europe and Africa podało, że 2. Brygadowa Grupa Bojowa 101. Dywizji Powietrznodesantowej USA zostanie przesunięta z Europy do macierzystej jednostki w Kentucky. W Rumunii ma pozostać ok. 1 tys. żołnierzy USA, a redukcja ma objąć m.in. żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym. Polska nie otrzymała żadnych informacji o ewentualnej redukcji obecności wojsk amerykańskich na jej terytorium. Redukcje nie dotyczą także Finlandii.
USA obecnie oceniają swoją globalną obecność wojskową w kontekście rosnących potrzeb w regionie azjatyckim
— wyjaśnił minister obrony Finlandii Antti Hakkanen, cytowany przez radio Yle.
Podkreślił, że Stany Zjednoczone wciąż angażują się w obronę regionu NATO, ale uznają też, że siły i zdolności Europy wzrosły, co jest „pozytywnym sygnałem”.
Redukcje, ale nie w Finlandii
Siły USA w Europie w ostatnich latach były na poziomie ok. 80-100 tys. żołnierzy.
Według Hakkanena decyzja USA o częściowej redukcji wojsk nie ma bezpośredniego wpływu na Finlandię. Zapewnił, że ćwiczenia z udziałem USA na terytorium Finlandii odbywają się regularnie bez zakłóceń. Przypomniał, że obecnie w kraju szkoli się również amerykańska jednostka Korpusu Piechoty Morskiej licząca ok. 350 żołnierzy.
Pod koniec 2023 r. Finlandia i USA podpisały umowę o współpracy obronnej DCA (ang. Defence Cooperation Agreement). W sierpniu tego roku kraje porozumiały się zaś w sprawie budowy infrastruktury militarnej wykorzystywanej przez amerykańskie siły zbrojne. Na mocy umowy amerykańskiej armii udostępnionych zostanie piętnaście obszarów wojskowych, w tym lotniska i porty w różnych częściach kraju, od Zatoki Fińskiej po Laponię.
koal/PAP
