Asteroida i co najmniej dwie mniejsze planetoidy minęły Ziemię bliżej niż Księżyc. Jaka była odległość ich przemknięcia?

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Pexels
29 października obok Ziemi przemknęła asteroida o wielkości szacowanej na kilkadziesiąt metrów - wynika z danych, publikowanych przez Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi, należące do NASA.

Obiekt o tymczasowym oznaczeniu 2025 UF9 minął Ziemię w odległości około 290 tysięcy kilometrów, czyli 0,75 dystansu Ziemia-Księżyc. Nastąpiło to 29 października. Względna prędkość planetoidy wyniosła niecałe 20 km/s. Naukowcy szacują, że rozmiary 2025 UF9 wynoszą od 28 do 62 metrów.

Kolejne mniejsze planetoidy

Nie był to jedyny obiekt, który przeleciał obok Ziemi bliżej niż Księżyc. W tym samym dniu minęły nas bowiem jeszcze co najmniej dwie mniejsze planetoidy. Jedna to ciało niebieskie (oznaczone jako 2025 UV7) o średnicy zaledwie od 2,7 do 6 metrów; a druga (2025 UX7) mierzy od 4,9 do 11 metrów. Pierwsza z nich znalazła 101 tysięcy kilometrów (0,26 odległości Ziemia-Księżyc), a druga 347 tysięcy kilometrów od naszej planety.

Wszystkie trzy planetoidy zostały odkryte na krótko przed przelotem w pobliżu Ziemi.

Ziemię codziennie mijają planetoidy, zwykle w odległościach większych niż dystans do naturalnego satelity Ziemi. Bazę takich ciał i ich przelotów prowadzi m.in. Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (Center for Near-Earth Object Studies, CNEOS), znajdujące się w Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory, JPL) w NASA.

1540 przelotów asteroid

Baza CNEOS dla okresu poprzednich 365 dni przed 29 października podaje 176 przypadków przelotów bliżej niż orbita Księżyca. Większość z tych obiektów to bardzo małe ciała, wykrywane na krótko przed przelotem. Dlatego w przewidywaniach na 365 dni naprzód po dniu 29 października widnieje tylko jeden obiekt.

Wszystkie dostępne dane w bazie CNEOS wskazują, że dla dystansów bliższych niż odległość Księżyca, nastąpiło 1540 przelotów asteroid. Największym ciałem na tej liście jest planetoida (458732) 2011 MD5, która – według obliczeń – w dniu 17 sierpnia 1918 roku przeleciała 350 tysięcy kilometrów od nas (0,91 odległości do Księżyca). Rozmiary tej kosmicznej skały oceniane są na od 730 do 1,6 km. Została odkryta w 2011 roku.

tt/PAP

