Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej „na równi z innymi krajami”. Trump uzasadnił to programami testowymi innych państw, choć nie podał przykładów. „Przewodniczący komisji ds. obrony Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) Rosji, generał Andriej Kartapołow, oświadczył, że wznowienie testów broni jądrowej przez Stany Zjednoczone doprowadzi do powrotu ery nieprzewidywalności i otwartej konfrontacji” - przekazała agencja RIA Nowosti.
Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast
— napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.
Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wskazał, o jakie programy testów innych broni chodzi. Zaznaczył jednak, że USA posiadają najwięcej broni jądrowej na świecie, Rosja jest na drugim miejscu, a „Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat”.
Rosyjskie rakiety i torpedy
Do ogłoszenia dochodzi na tle ostatnich wypowiedzi rosyjskich władz o próbach pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej z napędem jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.
W końcu po to zawarto traktaty i porozumienia (o zakazie prób broni atomowej): żeby obniżyć ryzyko konfrontacji. Ale teraz powoli do (tego ryzyka) wracamy
— oznajmił Kartapołow.
Przynajmniej wszystko jest jasne, bez fałszywych uśmiechów, niepotrzebnych uścisków i brudnych sztuczek za plecami
— dodał.
Ostatnia znana próba broni jądrowej
Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Pozostałe państwa nie przeprowadziły żadnego testu broni jądrowej w XXI w. Do ostatniej znanej detonacji bomby atomowej przez Chiny doszło w 1996 r., lecz od lat analitycy wskazują na aktywność na poligonie nuklearnym Lob-nor, które wskazują na przygotowania do przeprowadzenia testu. Trump zamieścił swój wpis tuż przed planowanym spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 r. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 r., ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.
