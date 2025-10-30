Francuski portal BFMTV podał, że trzeci mężczyzna podejrzewany o udział w kradzieży klejnotów z Luwru został zatrzymany w regionie paryskim. Osoba ta znajduje się obecnie w areszcie i będzie przesłuchiwana przez śledczych. Według RTL zatrzymano pięciu nowych podejrzanych.
Portal poinformował, powołując się na źródła, że mężczyzna jest podejrzany o to, że należał do grupy czterech osób, które 19 października dokonały rabunku.
Pięciu podejrzanych
Zatrzymano pięciu nowych podejrzanych w sprawie kradzieży klejnotów koronnych z paryskiego Luwru - poinformowało radio RTL, powołując się na źródła we francuskim wymiarze sprawiedliwości. Wcześniej tego dnia media powiadomiły o innym zatrzymaniu, do którego miało dojść wczoraj.
Według RTL osoby podejrzane o dokonanie kradzieży zatrzymano jednocześnie w różnych rejonach aglomeracji paryskiej około godz. 21.
Stan oskarżenia
Dwaj inni mężczyźni, zatrzymani 25 października, zostali postawieni w stan oskarżenia. Jednocześnie prokurator Paryża przekazała, że służbom nadal nie udało się odzyskać klejnotów, ukradzionych 19 października.
