Węgry opóźniały wydanie przez Unię Europejską stanowiska w sprawie „wojny hybrydowej” Białorusi i ostatecznie wpłynęły na osłabienie komunikatu - przekazał w środę portal Politico.
W oświadczeniu wydanym przez szefową dyplomacji UE Kaję Kallas stwierdzono, że państwa UE „stanowczo potępiają uporczywe i prowokacyjne działania Białorusi” po tym, jak obiekty powietrzne zmusiły w ostatnich dniach Litwę do zamknięcia lotnisk i granicy.
Dziesiątki balonów przemycających papierosy wywołały obawy o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i spotkały się z krytyką ze strony Wilna, które określiło wtargnięcia jako taktykę „wojny hybrydowej” przeciwko Zachodowi.
Ostateczne oświadczenie zostało osłabione w stosunku do wcześniejszego projektu, uzyskanego przez Politico. W projekcie napisano, że reżim Aleksandra Łukaszenki „jest współwinny bezpośrednio lub poprzez celową bezczynność”.
Wycofanie zapisu
Zapis wycofano, aby uzyskać poparcie Węgier – potwierdzili dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z portalem. Według informacji Politico Budapeszt lobbował też za tym, aby UE w ogóle nie publikowała oceny, zgodnie z którą loty balonów są próbą destabilizacji państw Wspólnoty.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wziął we wtorek udział w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Eurazji w Mińsku. Dyplomata zaznaczył tam, że „droga do bezpiecznej i stabilnej przyszłości wiedzie przez Eurazję i tylko autentyczny dialog między Wschodem a Zachodem może poprawić obecną krytyczną sytuację bezpieczeństwa globalnego”.
