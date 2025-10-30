Służby policyjne Portugalii przejęły u brzegów aglomeracji Lizbony łódź należącą do gangu narkotykowego, który próbował przemycić prawie 2,4 tony kokainy, podała w środę komenda główna policji w Lizbonie.
Zgodnie z jej oświadczeniem, w operacji udział wzięły także służby bezpieczeństwa Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W sumie zatrzymanych zostało czterech członków załogi jednostki płynącej z narkotykami z Madery do Hiszpanii.
Przejęcie na pełnym morzu
Do przejęcia ładunku kokainy doszło na pełnym morzu. Ułatwiły je trudności techniczne łodzi transportującej narkotyki, która wezwała na pomoc inną jednostkę pływającą należącą do gangu narkotykowego z aglomeracji Lizbony.
Zgodnie z ustaleniami śledczych grupa przestępcza, która przemycała narkotyki do hiszpańskiej Galicji, ma silnie zorganizowane struktury na terytorium Portugalii
