RELACJA. 1345. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Najtrudniejsza sytuacja na odcinku pokrowskim i kupiańskim

Trwa 1345. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 30 października 2025 r.

00:01. Zełenski: Najtrudniejsza sytuacja na odcinku pokrowskim i kupiańskim

Najtrudniejsza sytuacja na froncie wojny z Rosją panuje na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim; trudno jest także na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim, ale utrzymujemy tam kontrolę i bronimy swoich pozycji – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W codziennym nagraniu wideo szef państwa poinformował, że rozmawiał o sytuacji z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego, generałem Andrij Hnatowem.

Najtrudniej jest teraz na kierunku pokrowskim. Tam, jak i w minionych tygodniach, występuje największa intensywność działań bojowych i silne skoncentrowanie Rosjan. Okupanci wszystkimi metodami próbują się umacniać; każdy zniszczony okupant właśnie tam to rezultat dla całego naszego państwa

— powiedział Zełenski.

Sytuacja w Kupiańsku pozostaje trudna, ale w tych dniach to my mamy tam większą kontrolę, nadal bronimy pozycji

— zapewnił.

Rosyjski przywódca Władimir Putin oświadczył, że jego siły okrążyły wojska ukraińskie w Pokrowsku i Kupiańsku. Dowództwo ukraińskiej armii odpowiedziało, że twierdzenia te są fantazjami i nie mają potwierdzeń w danych z miejsc zdarzeń. Oświadczyło także, że Putin wystawia się na pośmiewisko, powtarzając kłamstwa za swoimi generałami.

red/PAP/X/FB

