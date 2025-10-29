Trwa 1345. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 30 października 2025 r.
00:01. Zełenski: Najtrudniejsza sytuacja na odcinku pokrowskim i kupiańskim
Najtrudniejsza sytuacja na froncie wojny z Rosją panuje na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim; trudno jest także na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim, ale utrzymujemy tam kontrolę i bronimy swoich pozycji – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W codziennym nagraniu wideo szef państwa poinformował, że rozmawiał o sytuacji z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego, generałem Andrij Hnatowem.
Najtrudniej jest teraz na kierunku pokrowskim. Tam, jak i w minionych tygodniach, występuje największa intensywność działań bojowych i silne skoncentrowanie Rosjan. Okupanci wszystkimi metodami próbują się umacniać; każdy zniszczony okupant właśnie tam to rezultat dla całego naszego państwa
— powiedział Zełenski.
Sytuacja w Kupiańsku pozostaje trudna, ale w tych dniach to my mamy tam większą kontrolę, nadal bronimy pozycji
— zapewnił.
Rosyjski przywódca Władimir Putin oświadczył, że jego siły okrążyły wojska ukraińskie w Pokrowsku i Kupiańsku. Dowództwo ukraińskiej armii odpowiedziało, że twierdzenia te są fantazjami i nie mają potwierdzeń w danych z miejsc zdarzeń. Oświadczyło także, że Putin wystawia się na pośmiewisko, powtarzając kłamstwa za swoimi generałami.
