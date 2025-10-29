Trwa 1345. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 30 października 2025 r.
19:00. Ostrzał Słowiańska
W wyniku rosyjskiego ostrzału w Słowiańsku (obwód doniecki) jedna osoba zginęła, a jedna została ranna - podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), informując, że doszło do pożaru garażu, a dwanaście budynków i cztery pojazdy zostały uszkodzone.
18:45. Kolejne ofiary w obwodzie chersońskim
Ukraińska prokuratura poinformowała, że w wyniku rosyjskich ataków przeprowadzonych za pomocą artylerii, moździerzy i dronów na terenie obwodu chersońskiego jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.
18:30. Reuters: Niemcy rozważają nacjonalizację niemieckich aktywów Rosnieftu
Po sankcjach USA na rosyjskie koncerny naftowe w Niemczech odżyła dyskusja o możliwej nacjonalizacji niemieckich aktywów Rosnieftu, znajdujących się obecnie pod zarządem powierniczym - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione z rozmowami.
W środę USA wydały zgodę na zwolnienie spółki Rosnieft, znajdującej się pod zarządem powierniczym Niemiec, z amerykańskich sankcji na rosyjski sektor naftowy do końca kwietnia 2026 r. Jednak - jak podkreśliła agencja - uzyskanie stałego zwolnienia pozostaje preferowaną opcją Berlina. Niemieccy urzędnicy rozważają również możliwość przejęcia działalności i sprzedaży jej zagranicznemu inwestorowi.
Rzecznik ministerstwa gospodarki RFN powiedział, że rząd pozostawał w „bardzo intensywnym” kontakcie z władzami USA. Dodał, że udzielona licencja była „pierwszym krokiem”, trwają równocześnie rozmowy na temat dalszego przedłużenia takiego zezwolenia po kwietniu przyszłego roku.
17:42. Ukraiński dron zniszczył północnokoreańską wyrzutnię rakietową
Ukraiński dron zniszczył północnokoreańską wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową (MLRS) w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim - poinformował dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej Ołeksandr Piwnenko. Jak podają szacunki południowokoreańskiej agencji wywiadowczej, w Ukrainie zginęło około 2 tys. północnokoreańskich żołnierzy.
17:10. Eksplozja paczki na poczcie w Kijowie. Pięciu rannych
„Według wstępnych danych, podczas kontroli jednej z paczek w centrum sortowania u jednego z operatorów pocztowych doszło do eksplozji. W wyniku zdarzenia rannych zostało pięciu pracowników poczty, którym udzielają pomocy lekarze” - czytamy w komunikacie kijowskiej policji na kanale Telegram.
17:00. Rosja blokuje Telegram i WhatsApp na Krymie
Władze Rosji zablokowały w czwartek na anektowanym Krymie komunikatory internetowe Telegram i WhatsApp - poinformował lokalny operator komórkowy.
Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor) twierdzi, że właściciele komunikatorów zignorowali wielokrotne prośby rosyjskich władz o moderowanie treści. I zachęca do korzystania z rosyjskiego komunikatora Max, który nie jest blokowany przez urząd.
16:44. Władze ograniczyły działanie komunikatorów internetowych na anektowanym Krymie
Władze Rosji zablokowały w czwartek na anektowanym Krymie komunikatory internetowe Telegram i WhatsApp - poinformował lokalny operator komórkowy. Użytkownikom zaleca się korzystanie z rosyjskiej aplikacji Max.
Działający na okupowanym Krymie rosyjski operator komórkowy Wałna zakomunikował w czwartek, że na terenie półwyspu zostało „częściowo ograniczone” funkcjonowanie komunikatorów internetowych Telegram i WhatsApp. Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydała Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor), odpowiadająca za kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowej komunikacji.
Jednocześnie zarówno władze, jak i dostawcy internetu zachęcają użytkowników do pobierania i korzystania z rosyjskiego komunikatora Max, który nie jest blokowany przez urząd.
22 października Roskomnadzor ogłosił, że podejmuje działania mające na celu częściowe ograniczenie działania Telegramu i WhatsApp argumentując, że właściciele komunikatorów zignorowali wielokrotne prośby rosyjskich władz o moderowanie treści.
15:29. Zełenski: przy obecnej presji straty Rosji wyniosą co najmniej 50 mld dolarów rocznie
Ukraina dysponuje wstępnymi ocenami wpływu nowych sankcji, jakie na Rosję nałożyli partnerzy Kijowa; jeśli ta presja na Moskwę zostanie utrzymana, ponoszone przez nią straty wyniosą co najmniej 50 mld dolarów rocznie - – poinformował w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski.
Odnotowujemy znaczące straty Rosji w związku z sankcjami już wprowadzonymi wobec (rosyjskich - PAP) firm naftowych i przewidujemy, że przy dalszej zasadniczej i konsekwentnej presji na Moskwę jej straty tylko z tytułu ostatnio nałożonych restrykcji wyniosą co najmniej 50 mld dolarów rocznie
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Zaznaczył, że Ukraina otrzymuje też sygnały od partnerów dotyczące zwiększenia działań sankcyjnych. Dodał, że „dostawy ropy z państw arabskich na rynek światowy z pewnością są w stanie zapobiec wszelkiej destabilizacji i skokom cen, którymi straszą Rosjanie”.
Szef państwa ukraińskiego powiadomił również o ustanowieniu regularnej wymiany danych z kluczowymi państwami w sprawie rosyjskich podmiotów i działań, które należy objąć sankcjami.
Jak zaznaczył, partnerzy uwzględniają znaczną część ukraińskich propozycji.
W pełni wdrożone muszą zostać też środki dotyczące rosyjskiej floty tankowców
— podkreślił prezydent, dodając, że działania te strona ukraińska umówiła z europejskimi przywódcami podczas spotkania koalicji chętnych w zeszłym tygodniu.
14:32. Trzy osoby zginęły w ostrzale Słowiańska, w Sumach Rosjanie uderzyli w stację benzynową
Trzy osoby zginęły w ostrzale Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, który zaatakowany został przez siły rosyjskie w czwartek rano z wyrzutni rakietowych. W Sumach na północnym wschodzie kraju rosyjski dron uderzył w stację benzynową - poinformowały władze.
Dziś około godziny 10.00 wróg dwukrotnie uderzył w Słowiańsk z wyrzutni rakietowych. (…) Uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, kotłownia, samochody. Niestety, trzy osoby zginęły
— przekazał w komunikatorze Telegram szef wojskowych władz miasta Wadym Lach.
W Sumach rosyjski dron uderzeniowy trafił w stację benzynową w zabudowanej 10-piętrowymi blokami dzielnicy Zariczna.
Według śledztwa 30 października blisko godziny 11.15 wróg dokonał ataku z zastosowaniem drona na jedną ze stacji benzynowych w Sumach. W wyniku ataku wroga ranna została 65-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 38 i 54 lat
— poinformowała miejscowa prokuratura.
13:17. Syrski: Rosjanie zwiększają aktywność w Pokrowsku, ale nie okrążyli naszych wojsk
Rosjanie zwiększają aktywność w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim, jednak nie ma mowy o okrążeniu wojsk ukraińskich w tym rejonie – oświadczył w czwartek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Wróg zwiększa aktywność w rejonie aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Dlatego znowu odwiedziłem ten ważny kierunek. (…) Sytuacja jest trudna, lecz twierdzenia rosyjskiej propagandy o rzekomym »zablokowaniu« Sił Zbrojnych Ukrainy w Pokrowsku, podobnie jak w Kupiańsku (w obwodzie charkowskim – PAP), nie odpowiadają rzeczywistości
— napisał Syrski na Facebooku.
Naczelny dowódca wyjaśnił, że w Pokrowsku rosyjska piechota unika starć, koncentrując swoje siły w dzielnicach miasta i często zmieniając miejsce pobytu. Dlatego „zadaniem priorytetowym jest jej wykrycie i zniszczenie” – podkreślił.
Wszystkie decyzje podejmowane są operatywnie. Ich podstawą jest zachowanie rozsądnej równowagi między celami a możliwościami. Główny priorytet — zachowanie życia naszych żołnierzy
— oświadczył generał.
Poinformował także o sytuacji na odcinku frontu w okolicach Dobropola (ukr. Dobropilla) w rejonie Pokrowska.
12:00. Rzecznik Kremla: nie ma nowego wyścigu zbrojeń z USA
Dmitrij Pieskow, rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina, wyraził pogląd, że Rosja i USA nie prowadzą nowego wyścigu zbrojeń. Zapowiedział, że Moskwa będzie działać symetrycznie w przypadku wznowienia przez inne kraje prób z bronią atomową.
Jeśli któryś z krajów odejdzie od moratorium (na testowanie broni nuklearnej – PAP), Rosja także to zrobi
— oznajmił Pieskow, odnosząc się do deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział wznowienie prób amerykańskiej broni atomowej. Rzecznik dodał, że ewentualna odpowiedź Moskwy będzie symetryczna, ale, jak na razie, Rosja nie otrzymała od USA żadnych oficjalnych komunikatów w tej sprawie.
11:20. Zełenski: Rosja zaatakowała ponad 650 dronami i ponad 50 rakietami; są zabici i ranni
Ponad 650 dronów i ponad 50 rakiet użyła Rosja ostatniej nocy do ataków na Ukrainę; są zabici i ranni, w tym małe dzieci – oświadczył w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Po raz kolejny zaapelował do Zachodu o sankcje i wywarcie realnej presji na Kreml.
Złożony, skoordynowany cios: wróg użył ponad 650 dronów i ponad pół setki rakiet różnych typów, w tym balistycznych i hipersonicznych. Wiele z nich zestrzelono, ale niestety są trafienia
— napisał szef państwa na portalach społecznościowych.
Poinformował, że w wyniku ataków uszkodzone zostały budynki mieszkalne w Zaporożu w południowo-wschodniej części kraju, gdzie zniszczony został też m.in. akademik. W wielu regionach trwają prace ratunkowe i działają służby, które usuwają awarie – relacjonował.
Wiadomo o kilkudziesięciu osobach poszkodowanych w wyniku uderzenia, w tym o pięciorgu dzieci. Dwie osoby niestety zginęły. Wyrazy współczucia rodzinom i bliskim. Prace ratunkowe trwają. W Ładyżynie (obwód winnicki) poważnie ranny został siedmioletni chłopiec
— podkreślił.
Według prezydenta Rosja zaatakowała obiekty energetyczne w obwodach: winnickim, kijowskim, mikołajowskim, czerkaskim, połtawskim, dniepropietrowskim, czernihowskim, sumskim, iwano-frankowskim i lwowskim.
10:25. Zakończyło się operowanie myśliwców nad Polską
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone
— poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
10:00. Wśród obiektów zaatakowanych przez Rosję elektrociepłownia ok. 60 km od granicy z Polską
Położonym najbliżej Polski obiektem infrastruktury energetycznej Ukrainy, który ostatniej nocy znalazł się pod zmasowanym atakiem Rosji, była elektrociepłownia w mieście Dobrotwór, ok. 60 km na wschód od granicy. Rosyjskie uderzenia uszkodziły zakład i wywołały pożar – podały media.
W obwodzie lwowskim atak na Dobrotwórską Elektrociepłownię – uszkodzona została infrastruktura krytyczna, (wybuchł) pożar
— napisała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na deputowanego lwowskiej rady miejskiej Ihora Zinkewycza.
08:21. Co najmniej 13 osób rannych w wyniku rosyjskich ataków; celem obiekty energetyczne na zachodzie kraju
Co najmniej 13 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzałów Ukrainy, przeprowadzonych przez wojska rosyjskie z użyciem rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych; celem były obiekty energetyczne, głównie w zachodniej części kraju – powiadomiły władze rano.
Informacje o 13 poszkodowanych osobach cywilnych przekazał szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
Okupanci przeprowadzili co najmniej 20 uderzeń z zastosowaniem dronów i osiem z użyciem rakiet. (…) Jest już 13 rannych
— napisał przewodniczący regionalnej administracji na portalach społecznościowych.
07:16. Media: egzekucje żołnierzy w rosyjskiej armii
Rosyjski portal Verstka zidentyfikował dane ponad 100 rosyjskich dowódców, odpowiadających za tortury lub egzekucje i przedstawił ich dane w artykule na temat praktyk znęcania się nad żołnierzami w rosyjskiej armii.
Egzekucje w armii mają masowy charakter (…) żołnierze są rozstrzeliwani bez sądu przez własnych towarzyszy broni lub dowódców – informuje rosyjski portal Verstka, powołując się na relacje rosyjskich wojskowych i dane rosyjskiej prokuratury wojskowej. Zjawisko to nazywane jest „obnuleniem” (w tłumaczeniu na język polski - zerowaniem).
Informacje o praktykowaniu tortur i egzekucji pojawiają się od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą: wówczas rozstrzeliwano za pijaństwo lub odmowę wykonania rozkazu.
W 2025 roku takie wypadki stały się częstsze
— informuje portal Verstka.
06:50. Trump: Będziemy współpracować z Xi, by zakończyć wojnę w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że będzie współpracować z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, by ją zakończyć. Stwierdził jednak, że nie rozmawiał na temat zakupów rosyjskiej ropy i zbagatelizował kwestię wycofania rotacyjnych wojsk USA ze wschodniej flanki NATO
Długo o tym rozmawialiśmy i będziemy współpracować, żeby zobaczyć, czy uda nam się coś zrobić. Zgadzamy się, że strony są, no wiesz, w klinczu i walczą, i czasami trzeba pozwolić mu walczyć. To szalone. Ale on nam pomoże i będziemy współpracować w sprawie Ukrainy
— powiedział Trump podczas rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej z podróży do Azji.
00:01. Zełenski: Najtrudniejsza sytuacja na odcinku pokrowskim i kupiańskim
Najtrudniejsza sytuacja na froncie wojny z Rosją panuje na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim; trudno jest także na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim, ale utrzymujemy tam kontrolę i bronimy swoich pozycji – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W codziennym nagraniu wideo szef państwa poinformował, że rozmawiał o sytuacji z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego, generałem Andrij Hnatowem.
Najtrudniej jest teraz na kierunku pokrowskim. Tam, jak i w minionych tygodniach, występuje największa intensywność działań bojowych i silne skoncentrowanie Rosjan. Okupanci wszystkimi metodami próbują się umacniać; każdy zniszczony okupant właśnie tam to rezultat dla całego naszego państwa
— powiedział Zełenski.
Sytuacja w Kupiańsku pozostaje trudna, ale w tych dniach to my mamy tam większą kontrolę, nadal bronimy pozycji
— zapewnił.
Rosyjski przywódca Władimir Putin oświadczył, że jego siły okrążyły wojska ukraińskie w Pokrowsku i Kupiańsku. Dowództwo ukraińskiej armii odpowiedziało, że twierdzenia te są fantazjami i nie mają potwierdzeń w danych z miejsc zdarzeń. Oświadczyło także, że Putin wystawia się na pośmiewisko, powtarzając kłamstwa za swoimi generałami.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744436-relacja-1345-dzien-wojny-atak-powietrzny-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.