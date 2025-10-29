„Kolejne dwa polskie samoloty F-35 po raz pierwszy wzbiły się w powietrze; łącznie z fabryki w Teksasie wyjechało już siedem maszyn” - przekazał Sztab Generalny WP. Docelowo polskie Siły Powietrzne otrzymają 32 nowoczesne samoloty, z których pierwsze mają przylecieć do kraju w przyszłym roku.
O pierwszym starcie dwóch kolejnych myśliwców poinformował w przesłanym PAP komunikacie Sztab Generalny. Jak czytamy, łącznie z taśm produkcyjnych fabryki koncernu Lockheed Martin w Teksasie zjechało już siedem maszyn, które w polskim wojsku znane będą pod nazwą „Husarz”. Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
AZ-05, AZ-06 i AZ-07 wkrótce zostaną przebazowane z lotniska fabryki LM w bazie NAS Joint Reserve Base Fort Worth w Teksasie do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA – Ebbing ANGB w stanie Arkansas, gdzie wesprą proces szkolenia lotniczego polskich pilotów
— czytamy.
Szkolenia polskich pilotów
Jak przypomniano, obecnie w USA trwają szkolenia na F-35 polskich pilotów i techników. Pierwszy lot polskiego pilota za sterami F-35 odbył się 31 stycznia br., a od tamtego czasu dwóch pilotów ukończyło już kurs instruktora, a kolejni dwaj szkolą się obecnie na instruktorów. Kolejnych dwóch pilotów – docelowo instruktorów – rozpoczęło kurs konwersji z innego typu maszyn, tzw. „transition”.
Szkolenie w USA ukończyli już administratorzy systemów wsparcia eksploatacji oraz personel zabezpieczenia logistyczno-technicznego. W jego trakcie są także technicy i inżynierowie służby inżynieryjno-lotniczej różnych specjalności oraz personel wspierający. Część personelu SIL (Służby Inżynieryjno-Lotniczej - przyp. PAP) właśnie rozpoczęła praktyczną część szkoleniową w bazie Ebbing ANGB
— informuje również sztab.
W bazie Ebbing stacjonują już cztery polskie F-35, a kolejne 3 dołączą do nich na przełomie listopada i grudnia. Kolejny, ósmy samolot, który jako ostatni ma posłużyć do szkolenia Polaków w USA, ma dotrzeć do Ebbing w lutym przyszłego roku. Jak informuje SGWP, dostawy kolejnych 14 samolotów zaplanowane na przyszły rok trafią już bezpośrednio do kraju. Pierwsze F-35 mają wylądować w Polsce w maju lub czerwcu.
Trafią one do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku - gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16 oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie bazy przechodzą obecnie gruntowną modernizację, by przygotować się do przyjęcia wymagające specjalnych warunków F-35. Pozostałe 10 maszyn ma zostać dostarczonych do Polski między 2027 a 2029 r.; w 3. kwartale 2027 r. do kraju mają także dotrzeć te maszyny, które obecnie służą do szkoleń Polaków w USA.
Umowa na zakup myśliwców
Umowa na zakup F-35 została podpisana na początku 2020 r. Polska podpisała kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35A. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w sierpniu 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r.
Samoloty F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.
F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.
Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.
