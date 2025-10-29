„Nie mamy żadnej informacji, by nasi obywatele jakkolwiek ucierpieli wskutek huraganu Melissa” - przekazał PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Podał, że na Kubie, gdzie zmierza huragan, resort dyplomacji potwierdził dotąd obecność 19 Polaków, zarejestrowanych w systemie Odyseusz.
Melissa dotarła do Jamajki wczoraj jako huragan najwyższej, 5. kategorii, z prędkością wiatru dochodzącą do 295 km/godz. Huragan przyniósł fale sztormowe, niszczycielskie wiatry i ulewne deszcze. Następnie zaczął kierować się w stronę Kuby. Służby ratownicze spodziewają się podtopień i osuwisk oraz znacznych zniszczeń infrastruktury.
Nie mamy żadnej informacji, by nasi obywatele jakkolwiek ucierpieli wskutek przejścia huraganu Melissa
— przekazał PAP Wewiór.
10 Polaków na Jamajce
Przypomniał, że do wczoraj na Jamajce resort dyplomacji potwierdził obecność na miejscu 10 polskich turystów i opiekującego się nimi rezydenta.
Na dzisiaj na Kubie jest zarejestrowanych 19 osób. Tam zbliża się huragan, którego siła już spadła z piątej kategorii do trzeciej; przechodzi przez wschodnią część wyspy, która jest o wiele mniej turystyczna
— powiedział rzecznik MSZ.
Dodał, że do MSZ dotarły informacje, że władze prowincji przenoszą niektórych turystów z hoteli do obiektów znajdujących się w innych miejscach wyspy.
Nie mamy informacji, by byli wśród nich polscy obywatele. Nasza placówka kontaktowała się też z biurami podróży, które organizują wyjazdy i wiemy, że w tym tygodniu żadne z nich nie organizuje wyjazdów na Kubę
— podkreślił Wewiór.
Wiemy natomiast, że w regionach zagrożonych na Kubie przebywali polscy misjonarze, ale nasza placówka jest z nimi w stałym kontakcie i nie mamy sygnałów, by którykolwiek z nich był zagrożony
— dodał Wewiór.
Kubę czeka „bardzo trudna noc”
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel ostrzegł, że kraj czeka „bardzo trudna noc”
— przekazał portal dziennika „Guardian”.
W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym szef państwa apelował do obywateli, by nie lekceważyli huraganu. Ostrzegł przy tym, że wyspie grozi „najsilniejsza (burza), jaka kiedykolwiek nawiedziła terytorium kraju”. Wezwał też, by mieszkańcy nie opuszczali miejsc, do których zostali ewakuowani, dopóki nie zostanie wydany taki nakaz.
Wcześniej huragan uderzył w Jamajkę, której zachodnia część, jak przekazała dziś stacja CNN, jest w znacznym stopniu odcięta od pozostałej części kraju. Wiatr wiejący z prędkością do blisko 300 km/godz. powalał drzewa i zrywał kable energetyczne, ale na razie nie ma informacji o ofiarach.
Dotychczasowe doniesienia mówią o zniszczonych szpitalach, poważnych zniszczeniach budynków mieszkalnych (…) i obiektów komercyjnych, a także o uszkodzeniach infrastruktury drogowej
— powiedział premier Jamajki Andrew Holness.
Pojawiły się doniesienia o ludziach odciętych przez wodę.
Melissa jest 13. w tym roku cyklonem tropikalnym na Atlantyku, któremu nadano imię, piątym o statusie huraganu.
