USA redukują swoje wojska w Europie! Waszyngton poinformował już sojuszników w NATO. Rumuńskie MON potwierdziło informację

Donald Trump / autor: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk we wschodniej Europie – ogłosiło dzisiaj ministerstwo obrony w Bukareszcie. W Rumunii pozostanie około 1 tys. żołnierzy USA - dodano.

Redukcja ma objąć m.in. amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym

— poinformował resort.

Przekazał on, że „zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych w lutym”, zaś „decyzja uwzględnia również fakt, że NATO skonsolidowało swoją obecność i działania na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej postawy militarnej w regionie” - powiadomił portal Digi 24.

maz/PAP

