Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk we wschodniej Europie – ogłosiło dzisiaj ministerstwo obrony w Bukareszcie. W Rumunii pozostanie około 1 tys. żołnierzy USA - dodano.
Redukcja ma objąć m.in. amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
— poinformował resort.
Przekazał on, że „zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych w lutym”, zaś „decyzja uwzględnia również fakt, że NATO skonsolidowało swoją obecność i działania na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej postawy militarnej w regionie” - powiadomił portal Digi 24.
CZYTAJ TEŻ:
— Brytyjskie media wskazują na strategiczne szanse wschodniej flanki. „Autostrada Via Baltica może uratować NATO przed agresją Rosji”
— Trump mówił o amerykańskich siłach w Europie. Padły też dosadne słowa o Hiszpanii. „Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO”
— Niemcy zauważają zmiany na wschodniej flance NATO. „SZ”: Kraje na wschodzie są w rzeczywistości państwami frontowymi
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744357-usa-redukuja-swoje-wojska-w-europie-rumunia-potwierdzila
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.