Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez USA sankcji na Rosję, władze koncernu Łukoil ogłosiły, że zamierzają sprzedać zagraniczne aktywa spółki. 22 października br., resort finansów Stanów Zjednoczonych objął sankcjami Rosnieft i Łukoil oraz ich 34 spółki zależne. W przypadku chęci sprzedaży Rosjanie muszą uzyskać zgodę Waszyngtonu.
Kierownictwo rosyjskiej spółki naftowej poinformowało w specjalnym oświadczeniu prasowym, że „w związku z wprowadzeniem przez niektóre państwa środków ograniczających wobec spółki i jej spółek zależnych, (Łukoil) ogłasza zamiar sprzedaży swoich aktywów zagranicznych”. Jednocześnie potwierdzono, że już rozpoczęło się rozpatrywanie ofert od potencjalnych nabywców.
W oświadczeniu znalazła się również informacja, że zbycie aktywów jest dokonywane na podstawie licencji udzielonej przez amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). W praktyce oznacza to, że transakcja ta musi być zatwierdzona przez władze w Waszyngtonie.
Sankcje gospodarcze USA na Rosję
22 października amerykański resort finansów ogłosił nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich 34 spółki zależne. Decyzję tę potwierdził prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak oznajmił, są to potężne sankcje, lecz wyraził przy tym nadzieję, że nie będzie potrzeby, by pozostały w mocy zbyt długo.
Rosyjski potentat naftowy Łukoil jest właścicielem spółki handlowej z siedzibą w Genewie, rafinerii w Rumunii i Bułgarii, udziałów w rafinerii w Holandii oraz sieci prawie 2,5 tys. stacji benzynowych w różnych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej, Gruzji i krajach Bałkanów. Firma posiada również spółkę w Iraku, która zarządza poszukiwaniem i wydobyciem gazu, i jest zaangażowana w projekty produkcyjne w Kazachstanie, Uzbekistanie, Kongo i Meksyku.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Doradca Orbana: Włoskie media zmanipulowały słowa premiera Węgier o sankcjach USA na Rosję. „Fake newsy znów atakują”
— Kanclerz Merz za sankcjami na Rosję, ale z wyjątkiem spółki Rosnieftu w Niemczech. „Przy tych interesach pomaga także rząd Tuska”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744308-sankcje-trumpa-dzialaja-lukoil-sprzeda-zagraniczne-aktywa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.