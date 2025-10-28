Trump skuteczniejszy niż 19 pakietów sankcji UE. Rosyjski Łukoil wyprzeda zagraniczne aktywa! Transakcje musi jednak zatwierdzić Waszyngton

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez USA sankcji na Rosję, władze koncernu Łukoil ogłosiły, że zamierzają sprzedać zagraniczne aktywa spółki. 22 października br., resort finansów Stanów Zjednoczonych objął sankcjami Rosnieft i Łukoil oraz ich 34 spółki zależne. W przypadku chęci sprzedaży Rosjanie muszą uzyskać zgodę Waszyngtonu.

Kierownictwo rosyjskiej spółki naftowej poinformowało w specjalnym oświadczeniu prasowym, że „w związku z wprowadzeniem przez niektóre państwa środków ograniczających wobec spółki i jej spółek zależnych, (Łukoil) ogłasza zamiar sprzedaży swoich aktywów zagranicznych”. Jednocześnie potwierdzono, że już rozpoczęło się rozpatrywanie ofert od potencjalnych nabywców.

W oświadczeniu znalazła się również informacja, że zbycie aktywów jest dokonywane na podstawie licencji udzielonej przez amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). W praktyce oznacza to, że transakcja ta musi być zatwierdzona przez władze w Waszyngtonie.

Sankcje gospodarcze USA na Rosję

22 października amerykański resort finansów ogłosił nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich 34 spółki zależne. Decyzję tę potwierdził prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak oznajmił, są to potężne sankcje, lecz wyraził przy tym nadzieję, że nie będzie potrzeby, by pozostały w mocy zbyt długo.

Rosyjski potentat naftowy Łukoil jest właścicielem spółki handlowej z siedzibą w Genewie, rafinerii w Rumunii i Bułgarii, udziałów w rafinerii w Holandii oraz sieci prawie 2,5 tys. stacji benzynowych w różnych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej, Gruzji i krajach Bałkanów. Firma posiada również spółkę w Iraku, która zarządza poszukiwaniem i wydobyciem gazu, i jest zaangażowana w projekty produkcyjne w Kazachstanie, Uzbekistanie, Kongo i Meksyku.

