Izraelska policja poinformowała, że jej funkcjonariusze zastrzelili na północy Zachodniego Brzegu trzech palestyńskich terrorystów. Palestyńczycy zostali zabici, gdy wychodzili z jaskini w jednej ze wsi. Krótko po operacji służb izraelskie lotnictwo zbombardowało okolicę.
Snajperzy jednostki antyterrorystycznej Jamam zastrzelili bojowników, którzy wyszli z jaskini we wsi Kafr Kud w okolicach Dżeninu na północy okupowanego Zachodniego Brzegu.
Według policji Palestyńczycy należeli do grupy, która planowała przeprowadzenie ataku terrorystycznego. W operacji uczestniczyła służba bezpieczeństwa Szin Bet i wojsko.
Nalot Izraela na jaskinię
Po tych działaniach izraelskie lotnictwo przeprowadziło nalot wymierzony w jaskinię
— dodała policja.
Izraelskie siły zbrojne i służby bezpieczeństwa od wielu miesięcy prowadzą intensywne działania na Zachodnim Brzegu, zaznaczając, że walczą z odradzającym się tam terroryzmem, w tym grupami sponsorowanymi przez Iran. Są to jednak głównie operacje lądowe, naloty lotnicze zdarzają się rzadko.
Napięcie na Zachodnim Brzegu
Napięcie na targanym już wcześniej przemocą Zachodnim Brzegu wzrosło po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 r. Zintensyfikowały się izraelskie naloty na palestyńskie bojówki, a także napaści żydowskich osadników na palestyńskie wsie, jak również zamachy organizowane przez Palestyńczyków.
Od października 2023 r. na Zachodnim Brzegu zginęło blisko tysiąc Palestyńczyków i kilkudziesięciu Izraelczyków. Wśród ofiar palestyńskich byli zarówno uzbrojeni członkowie grup terrorystycznych, jak i młodzi ludzie rzucający w izraelskich żołnierzy kamieniami oraz przypadkowi przechodnie.
