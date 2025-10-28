Victor Orban spotkał się wczoraj w Rzymie z Giorgią Meloni. Doradca premiera Węgier twierdzi, że „La Repubblica” zmanipulowała wypowiedź lidera Fideszu ws. sankcji USA na Rosję. „Podręcznikowy przykład tego, jak liberalne media przeinaczają fakty, by nastawiać przeciwko sobie przywódców zorientowanych na pokój i atakować tych, którzy opowiadają się za dialogiem, suwerennością i stabilnością” - skomentował Balazs Orban w serwisie X.
Fake newsy znów atakują. Cel jest jasny: podzielić i osłabić przywódców walczących o pokój. Włoski lewicowy dziennik „La Repubblica”, a następnie tzw. niezależne węgierskie media, włożyły w usta premiera Węgier słowa, których nigdy nie wypowiedział — a nawet przekształciły własne pytanie w fałszywy cytat
— oznajmił doradca węgierskiego premiera.
Włoskie media napisały wczoraj, podczas wizyty Orbana we Włoszech, że węgierski polityk powiedział w rozmowie z nimi, że „Donald Trump myli się w sprawie Putina”. Według tych doniesień premier Węgier miał zadeklarować, że pojedzie do Waszyngtonu, żeby „doprowadzić do zdjęcia (przez USA) sankcji z Rosji”.
Balazs Orban zamieścił w sieci nagranie rozmowy premiera z dziennikarzami, na którym szef rządu zapowiedział, że „wkrótce uda się do Waszyngtonu i będzie rozmawiać o tym, jak wprowadzić system znośny dla węgierskiej gospodarki”.
Węgry zależą w dużej mierze od rosyjskiej ropy i gazu, a bez nich ceny poszybują w górę i będziemy mierzyć się z poważnymi niedoborami. Dlatego będziemy szukać sposobu i szczególnego potraktowania Węgier
— zapowiedział Orban.
Podręcznikowy przykład tego, jak liberalne media przeinaczają fakty, by nastawiać przeciwko sobie przywódców zorientowanych na pokój i atakować tych, którzy opowiadają się za dialogiem, suwerennością i stabilnością
— ocenił doradca premiera, komentując relację włoskich mediów z rozmowy.
Orban: celowe przeinaczenie słów
„La Repubblica” celowo przeinaczyła tę wypowiedź, fałszywie sugerując, że Orban nazwał decyzję Trumpa „błędem” i zapowiedział, że „będzie starał się o zniesienie sankcji”. Nic takiego nie padło. Gazeta po prostu przedstawiła własną interpretację jako cytat
— przekonywał polityk.
Premier Węgier uda się w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu, gdzie - według zapowiedzi węgierskiej dyplomacji - omówi z prezydentem Trumpem m.in. współpracę gospodarczą obu państw.
xyz/PAP
