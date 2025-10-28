„Ukraina pracuje nad zakrojonym na szeroką skalę programem rozwoju lotnictwa bojowego; celem jest sformowanie floty liczącej 250 nowoczesnych samolotów, w tym F-16, Gripen i Rafale” – zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.
Prowadzimy równolegle rozmowy ze Szwecją, Francją i USA. Ogólne zapotrzebowanie to flota składająca się z 250 nowych samolotów. To nasza przyszłość
— ujawnił prezydent w rozmowie z dziennikarzami, cytowanej przez ukraińskie media.
Priorytetem szwedzkie Gripeny
Zdaniem szefa państwa flota lotnictwa bojowego da Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa na długą przyszłość.
Rozmawiamy z trzema producentami — F-16, Gripen i Rafale. Biorąc pod uwagę doświadczenie naszych pilotów i możliwości wroga, jest to optymalny wybór dla Ukrainy
— powiedział Zełenski.
Priorytetem są szwedzkie samoloty Gripen
— wyjaśnił.
Jak podkreślił, ich obsługa jest najtańsza, a szkolenie pilotów zajmuje zaledwie około sześciu miesięcy. Ponadto te samoloty mogą startować nawet z tras samochodowych i są kompatybilne z większością typów uzbrojenia, których używa Ukraina.
Jeśli chodzi o Gripena — da się do niego podczepić wszystko. Prawdopodobnie można tam zamontować niemal wszystko, czego używa Ukraina — rakiety i inną broń
— zaznaczył Zełenski, cytowany przez portal RBK-Ukraina.
Wstępne porozumienie ze Szwecją
W ubiegłym tygodniu Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E, czyli najnowszej wersji tych maszyn.
Prezydent Ukrainy powiedział także dziennikarzom o planach szerszego stosowania rakiet własnej produkcji Flamingo i Ruta.
Flamingo — było bojowe zastosowanie. Ruta — było bojowe zastosowanie. Robimy wszystko, żeby w tym roku nie próbowano (używać do ataków) po jednej, po dwóch, po trzech (rakiet), lecz na poważnie. Idziemy w tym kierunku. Uważamy, że nam się uda. Bardzo na to liczymy, bo nasze wielokrotne użycie (takich pocisków) wykazało, że można osiągnąć skuteczny wynik
— zaznaczył.
Ujawnił, że z europejskiej broni dalekiego zasięgu Ukraina stosuje tylko pociski Storm Shadow w „normalnych ilościach” i, w mniejszej liczbie, SCALP, ponieważ Kijów nie posiada innego takiego uzbrojenia.
Zełenski podkreślił, że 90–95 proc. udanych ostrzałów z użyciem pocisków dalekiego zasięgu jest dokonywanych z zastosowaniem broni produkcji krajowej
— przekazała agencja Interfax-Ukraina.
tt/PAP
