Katastrofa lotnicza w Kenii! Rozbił się niewielki samolot z 12 osobami na pokładzie, prawdopodobnie nikt nie przeżył wypadku

autor: Fratria/X

Niewielki samolot z 12 osobami na pokładzie rozbił się dziś rano w południowej Kenii” - przekazał tamtejszy urząd lotnictwa cywilnego KCAA. Prawdopodobnie nikt nie przeżył wypadku, choć na razie nie ma oficjalnych informacji o ofiarach ani przyczynach tego zdarzenia.

Według oświadczenia opublikowanego przez KCAA na Facebooku samolot rozbił się na trasie z Diani na południu Kenii do Kichwa Tembo w parku narodowym Masai Mara w południowo-zachodniej części kraju. Do wypadku doszło o godz. 5.30 czasu miejscowego, tuż po starcie samolotu.

Turyści pasażerami samolotu

Jak poinformowały kenijskie portale internetowe, pasażerami samolotu byli zagraniczni turyści, a prawdopodobną przyczyną - słaba widoczność, spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi. Publikowane w mediach zdjęcia wraku rozbitego samolotu sugerują, że jest mało prawdopodobne, by ktokolwiek przeżył wypadek.

tt/PAP

