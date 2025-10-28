Trzech mieszkańców Jamajki zginęło jeszcze przed uderzeniem huraganu Melissa - przekazała we wtorek agencja AFP. Ofiary zabezpieczały domy i ścinały niebezpieczne gałęzie. Melissa, której towarzyszy wiatr wiejący z prędkością 280 km/godz., może okazać się najpotężniejszym huraganem w historii wyspy.
Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przewiduje, że huragan może spowodować powodzie i zniszczenia na skalę porównywalną z huraganem Katrina, który przed 20 laty spustoszył Nowy Orlean na południowym wschodzie USA.
„Zniszczenia mogą być znaczne”
Premier Andrew Holness ostrzegł przed szczególnie poważnymi zniszczeniami w zachodniej części kraju.
Nie sądzę, aby jakakolwiek infrastruktura w tym regionie wytrzymała huragan kategorii 5 (taką kategorię ma Melissa - PAP), więc zniszczenia mogą być znaczne
— powiedział stacji CNN, wzywając mieszkańców do ewakuacji z obszarów najbardziej zagrożonych.
Mimo to do apeli władz zastosowali się nieliczni. Jak podał „New York Times”, władze zakładały, że ewakuowanych będzie ok. 50 tys., jednak do poniedziałkowego wieczora do schronisk zgłosiło się ok. 1,7 tys. osób - przekazał portal gazety, powołując się na władze lokalne.
Urzędnicy zasugerowali, że dezinformacja zniechęca niektórych mieszkańców do korzystania z wyznaczonych miejsc schronienia, ale przyznali również, że służące do tego budynki (często przekształcone ze szkół) nie są idealne.
Problemem Jamajki są nie tylko ograniczone zasoby, ale też niewielki obszar - podkreślił „NYT”, powołując się na ekspertów.
Kiedy wyspiarskiemu państwu zagraża burza tego kalibru, pojawiają się poważne ograniczenia co do miejsc, w których ewakuowani mogą się schronić
— powiedział cytowany przez gazetę ekspert Irwin Redlener z Uniwersytetu Columbia.
Dodał, że jest „niezwykle mało prawdopodobne”, aby wystarczyło miejsc mogących bezpiecznie pomieścić mieszkańców. Podkreślił, że Jamajka jest krajem o niskich dochodach, dysponującym ograniczonymi zasobami.
(Z drugiej strony - PAP) żaden kraj nie będzie w pełni przygotowany na taką sytuację
— dodał.
W sieci pojawiły się nagrania z samolotu, który wleciał do wnętrza huraganu.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744267-jamajka-w-obliczu-katastrofy-nadciaga-potezny-huragan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.