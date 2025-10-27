Trwa 1343. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 28 października 2025 r.
18:40. Babisz: nic nie wiem o inicjatywie utworzenia antyukraińskiego bloku w UE
Polityk, który najprawdopodobniej zostanie przyszłym premierem Czech, Andrej Babisz, powiedział agencji CTK, że nic nie wie o inicjatywie powstania w Unii Europejskiej bloku sceptycznego wobec Ukrainy, tworzonego jakoby przez nowy rząd Czech, Węgry i Słowację.
O planach stworzenia bloku napisał portal Politico, którego miał poinformować o tym główny doradca premiera Węgier Balasz Orban. W reakcji na tekst kandydat na premiera Czech powiedział agencji CTK, że nic nie wie o takiej inicjatywie: „Medialny brukselski monopolista, Politico, ciągle kłamie na nasz temat. Nie ma żadnej takiej inicjatywy i nic o tym nie wiem”.
18:25. Zełenski: Pod koniec tygodnia Ukraina i UE omówią plan zawieszenia broni
Ukraińscy i europejscy urzędnicy spotkają się pod koniec tygodnia, aby omówić szczegóły planu zawieszenia broni w wojnie z Rosją - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w tym tygodniu ma się odbyć posiedzenie koalicji wspierającej sektor energetyczny Ukrainy w formacie wideokonferencji.
To nie jest plan zakończenia wojny, ponieważ, jak wiadomo, najpierw potrzebne jest zawieszenie broni. Powiedzmy tak – to plan, od którego zaczyna się dyplomacja i który jest w zasadzie podstawowy. Myślę, że w najbliższych dniach nasi doradcy się spotkają. Wstępnie umówiliśmy się na piątek lub sobotę. Będą omawiać założenia tego planu
– powiedział Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem.
Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że w tym tygodniu ma się też odbyć posiedzenie koalicji wspierającej sektor energetyczny Ukrainy w formacie wideokonferencji.
Ostatnio, po licznych masowych atakach na Ukrainę – na naszą energetykę, logistykę, systemy wodociągowe i gazowe – podjęto decyzję o utworzeniu koalicji wsparcia sektora energetycznego Ukrainy
– wyjaśnił. Zaznaczył, że Ukrainę w tej inicjatywie wspierają już Norwegia, Niderlandy oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Mówimy o różnych transformatorach, turbinach – nie będę wchodził w szczegóły – również gazowych, a także o imporcie gazu. Znaleźliśmy już około 1,2 miliarda, ale rozumiemy, że może nam być potrzebne jeszcze około 800 milionów; musimy to uwzględnić
– powiedział Zełenski.
17:45. Rosjanie zestrzelili 17 własnych samolotów?
Jak podaje :The Insider”, od początku wojny Rosjanie zestrzelili 17 własnych samolotów i śmigłowców
17:20. Rosyjscy politycy głosują za przedłużeniem obowiązkowego poboru do wojska
Rosyjscy politycy poparli projekt ustawy nakazujący całoroczny pobór do wojska, a nie tylko jesienią i wiosną. Ustawa, która została zatwierdzona przez izbę niższą, Dumę Państwową, w trzecim i ostatecznym czytaniu, musi teraz zostać zatwierdzona przez izbę wyższą i podpisana przez Władimira Putina.
Autorzy projektu ustawy twierdzą, że ma ona na celu odciążenie wojskowych urzędów poborowych i usprawnienie ich działań, które obejmują przeprowadzanie badań lekarskich i przydzielanie poborowych do różnych rodzajów sił zbrojnych. Projekt ustawy przewiduje, że poborowi będą rozpoczynać służbę wojskową tylko przez kilka miesięcy wiosennych i letnich, tak jak miało to miejsce
16:50. KE chce rozmawiać z Ukrainą o udziale w unijnych programach kosmicznych i satelitarnych
Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie UE wyraziły zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w sprawie jej udziału w komponencie Rządowej Łączności Satelitarnej (GOVSATCOM) w ramach Programu Kosmicznego UE oraz w unijnym programie bezpiecznej łączności. Poinformowało o tym biuro prasowe Komisji Europejskiej.
„Udział Ukrainy wzmocni europejskie zdolności w zakresie bezpiecznej łączności kosmicznej w krytycznym momencie. To decydujący krok w kierunku silniejszej, bardziej zjednoczonej Europy, która może chronić swoich obywateli na ziemi i w kosmosie” – powiedział komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Andrius Kubilius.
16:30. Przewodniczący litewskiego parlamentu złożył pierwszą wizytę na Ukrainie
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk i przewodniczący litewskiego Sejmu Juozas Olekas omówili podczas spotkania kroki mające na celu zaostrzenie sankcji, presji gospodarczej i dyplomatycznej na Rosję. Rozmowy koncentrowały się na dalszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym na wspólnej produkcji uzbrojenia i udziale w koalicjach międzynarodowych.
Stefanczuk podkreślił, że wizyta Olekasa na Ukrainie była jego pierwszą wizytą od czasu objęcia stanowiska przewodniczącego Sejmu.
16:01. Zacięte walki o Pokrowsk
Zdaniem ukraińskich ekspertów walki o Pokrowsk weszły w decydującą fazę. O trudnej sytuacji wokół Pokrowska i sąsiedniego Myrnohradu poinformował już wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
„To właśnie tam siły uderzeniowe okupanta są obecnie najliczniejsze i prowadzona jest znaczna aktywność szturmowa. W mieście trwają walki. Pokrowsk to ich [Rosjan] główny cel” – powiedział. Doniesienia o tym, że Rosjanom udało się wejść do centrum miasta, pojawiły się już wcześniej.
15:55. Alarm nad większą częścią Ukrainy
W Kijowie i we wschodnich regionach Ukrainy ogłoszono stan alarmu lotniczego z powodu zagrożenia atakiem balistycznym.
15:50. KE chce, by Ukraina dołączyła do unijnego systemu łączności satelitarnej
Komisja Europejska zaproponowała we wtorek, by Ukraina dołączyła do systemu zintegrowanej łączności satelitarnej krajów członkowskich GOVSATCOM. Na początku roku był on rozważany przez KE jako alternatywa dla amerykańskiego Starlinka.
Udział Ukrainy (w GOVSATCOM - PAP) wzmocni zdolności Europy w zakresie bezpiecznego funkcjonowania przestrzeni kosmicznej w krytycznym momencie - powiedział cytowany w komunikacie KE komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.
Kwestia dołączenia Ukrainy do GOVSATCOM pojawiła się na początku roku, gdy po przejęciu władzy w USA przez Donalda Trumpa pojawiły się wątpliwości co do utrzymania wsparcia dla Kijowa przez Stany Zjednoczone. Ówczesny sojusznik Trumpa, miliarder Elon Musk, wyraził przekonanie, że gdyby odciął Ukrainę od należącego do niego systemu łączności satelitarnej Starlink, to front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę.
15:30. 76 starć na froncie
Od początku dnia łączna liczba starć bojowych wzdłuż całej linii frontu wynosi 76 - poinformował w najnowszej informacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
15:15. Dziennikarz „Die Welt” ranny
Ibrahim Naber, dziennikarz niemieckiej gazety Die Welt, został ranny podczas kręcenia filmu we wschodniej Ukrainie. Według dziennikarza, on i jego zespół towarzyszyli ukraińskiej mobilnej jednostce obrony powietrznej, gdy dron Lancet zaatakował zaparkowany w pobliżu pojazd wojskowy. W wyniku ataku zginął jeden ukraiński żołnierz, a drugi został ciężko ranny i musiał mieć amputowaną nogę. Ranni zostali Naber, jego operator a także producent programu.
14:50. Szefowa KE: jesteśmy gotowi pokryć potrzeby finansowe Ukrainy
Podstawowy przekaz dla Rosji jest jasny: jesteśmy gotowi pokryć potrzeby finansowe Ukrainy i będziemy ją wspierać tak długo, jak to będzie konieczne – zadeklarowała we wtorek w Sztokholmie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana przez dziennikarzy o sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.
Zajmujemy się teraz kwestiami technicznymi - przypomniała von der Leyen na wspólnej konferencji z premierami krajów nordyckich.
Oczywiście nie osiągnęliśmy konkluzji (w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów) na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, ale podjęliśmy (w tej sprawie) ważne kroki - oznajmił premier Szwecji Ulf Kristersson. Zwrócił uwagę na fakt, że nordyccy członkowie UE popierają wykorzystanie aktywów Kremla.
13:25. DeepState: Postępy Rosji w obwodach donieckim i charkowskim
Siły Zbrojne Ukrainy odparły ataki Rosjan w rejonie pokrowskim, ale Federacja Rosyjska poczyniła postępy w obwodach donieckim i charkowskim - wynika z danych ukraińskiego projektu DeepState.
13:01. Dwie osoby ranne w obwodzie zaporoskim
Dwie osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na obwód zaporoski – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow. Według niego ranni zostali 44-latek i 62-letni mężczyzna, którym udzielono pomocy medycznej. Fedorow podał, że rosyjska bomba lotnicza uderzyła w budynek mieszkalny, częściowo niszcząc dom i uszkadzając zabudowania gospodarcze.
12:45. Zełenski: wskutek ukraińskich ataków Rosja straciła 20 proc. potencjału rafinerii
Ataki Sił Obronnych Ukrainy na rafinerie ropy naftowej w głębi Rosji wywarły znaczący wpływ na rosyjską gospodarkę - uważa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - Uważamy, że Rosjanie stracili ponad 20 proc. swojego potencjału rafineryjnego. I dlatego były kolejki (na rosyjskich stacjach paliw) – powiedział Zełenski.
12:30. Awaria prądu na Sachalinie sparaliżowała wyspę
Ok. godziny 7:40 czasu lokalnego, doszło do eksplozji w elektrociepłowni na wyspie Sachalin na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Według rosyjskich mediów, eksplozja pozbawiła prądu większość miejscowości, w tym stolicę obwodu Jużnosachalińsk. W wielu rejonach doszło również do odcięcia dostaw wody i ogrzewania.
11:58.Rosja zaostrzy kary za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej
Komisja rządowa zatwierdziła inicjatywę Ministerstwa Obrony dotyczącą obniżenia progu czasu nieobecności żołnierza, po którego upływie można wszcząć postępowanie karne za samowolne opuszczenie jednostki. Obecnie ściganie karne jest możliwe w przypadku nieobecności trwającej ponad 10 dni, a projekt ustawy proponuje skrócenie tego okresu do dwóch dni. Jednocześnie Duma Państwowa przyjęła ustawę o stałym poborze do wojska przez cały rok - od 1 stycznia do 31 grudnia.
10:01. Zełenski: pracujemy nad rozwojem lotnictwa bojowego, celem jest flota 250 maszyn
Ukraina pracuje nad zakrojonym na szeroką skalę programem rozwoju lotnictwa bojowego; celem jest sformowanie floty liczącej 250 nowoczesnych samolotów, w tym F-16, Gripen i Rafale – zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.
„Prowadzimy równolegle rozmowy ze Szwecją, Francją i USA. Ogólne zapotrzebowanie to flota składająca się z 250 nowych samolotów. To nasza przyszłość” – ujawnił prezydent w rozmowie z dziennikarzami, cytowanej we wtorek przez ukraińskie media.
Zdaniem szefa państwa flota lotnictwa bojowego da Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa na długą przyszłość.
„Rozmawiamy z trzema producentami — F-16, Gripen i Rafale. Biorąc pod uwagę doświadczenie naszych pilotów i możliwości wroga, jest to optymalny wybór dla Ukrainy” — powiedział Zełenski.
Priorytetem są szwedzkie samoloty Gripen – wyjaśnił. Jak podkreślił, ich obsługa jest najtańsza, a szkolenie pilotów zajmuje zaledwie około sześciu miesięcy. Ponadto te samoloty mogą startować nawet z tras samochodowych i są kompatybilne z większością typów uzbrojenia, których używa Ukraina.
„Jeśli chodzi o Gripena — da się do niego podczepić wszystko. Prawdopodobnie można tam zamontować niemal wszystko, czego używa Ukraina — rakiety i inną broń” — zaznaczył Zełenski, cytowany przez portal RBK-Ukraina.
09:00. 396 ataków na obwód zaporoski w ciągu doby
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 396 ataków na 15 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Zginęła jedna osoba i trzy inne zostały ranne - ppoinfornował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow.
08:11. Rosyjskie straty wojenne
Według ukraińskich danych, w ataku na Ukrainę zginęło już 1138750 żołdaków Putina.
06:50. „DGP”: Rekordowy eksport polskiej broni
Eksport uzbrojenia mocno urósł. Eksperci jednak ostrzegają, że bez wsparcia rządu dobra passa szybko może się skończyć - pisze we wtorkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.
Gazeta zauważa, że trwająca od prawie czterech lat wojna na Ukrainie znacząco wpłynęła na wskaźniki eksportu polskiej broni. „W 2020 r. polskie firmy wysłały w świat uzbrojenie o wartości niespełna 400 mln euro. Po napaści Rosji na Ukrainę w roku 2022 kwota ta wzrosła do prawie 1,2 mld euro” - pisze „DGP” i dodaje, że rekordowy był rok 2024.
06:34. Premier Orban wyraził przekonanie, że szczyt Rosja-USA w Budapeszcie się odbędzie
Spotkanie na szczycie prezydentów USA i Rosji w Budapeszcie się odbędzie, można to traktować jako fakt - oświadczył w wywiadzie udzielonym węgierskiej telewizją M1 premier Węgier Viktor Orban.
Ten szczyt się odbędzie. Potraktujcie to jako fakt. Chociaż dokładna data pozostaje nieznana, ramy tego spotkania już istnieją
— powiedział węgierski premier.
Spójrzmy na ostatni szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk (dot. Strefy Gazy - PAP). Został on sfinalizowany w ciągu trzech dni po miesiącach rozmów przygotowawczych. To samo może się wydarzyć tutaj
— stwierdził Orban.
Odnosząc się do swojego poniedziałkowego spotkania z papieżem Leonem XIV w Watykanie, węgierski przywódca powiedział, że „na świecie istnieje obecnie sieć powiązań przeciwstawiających się wojnie, z dwoma centralnymi punktami: jednym, który skupia siły pod przewodnictwem prezydenta USA, i drugim, który skupia ducha, który znajdujemy u Ojca Świętego”.
Czerpiemy siłę, motywację i błogosławieństwo z obu
— dodał.
Premier Węgier ocenił też, że „pokój nigdy nie przyjdzie wyłącznie z rozmów rosyjsko-ukraińskich”. Jego zdaniem „Europa musi negocjować bezpośrednio z Rosją, aby osiągnąć szersze porozumienie w sprawie bezpieczeństwa europejskiego i przyszłości Ukrainy”.
00:01. Raport ONZ: Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości
Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy, tropienie cywilnych ofiar przez drony wyposażone w kamery oraz wysiedlanie Ukraińców z terenów okupowanych przez Rosjan stanowią zbrodnie przeciw ludzkości - głosi opublikowany w poniedziałek raport z dochodzenia ekspertów ONZ.
Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy opisuje systematyczne praktyki Rosjan polegające na śledzeniu Ukraińców przez drony, a następnie atakowanie ich bombami zapalającymi lub środkami wybuchowymi.
Ataki te stanowią element skoordynowanej polityki mającej na celu zmuszenie cywilów do opuszczenia tych terytoriów i stanowią zbrodnię przeciw ludzkości
— oceniają autorzy raportu.
Opisane w nim ataki powtarzały się przez ponad rok w trzech regionach na południu Ukrainy, w pobliżu linii frontu.
