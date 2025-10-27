RELACJA. 1343. dzień wojny. Raport ONZ: Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości

Trwa 1343. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Wtorek, 28 października 2025 r.

00:01. Raport ONZ: Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości

Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy, tropienie cywilnych ofiar przez drony wyposażone w kamery oraz wysiedlanie Ukraińców z terenów okupowanych przez Rosjan stanowią zbrodnie przeciw ludzkości - głosi opublikowany w poniedziałek raport z dochodzenia ekspertów ONZ.

Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy opisuje systematyczne praktyki Rosjan polegające na śledzeniu Ukraińców przez drony, a następnie atakowanie ich bombami zapalającymi lub środkami wybuchowymi.

Ataki te stanowią element skoordynowanej polityki mającej na celu zmuszenie cywilów do opuszczenia tych terytoriów i stanowią zbrodnię przeciw ludzkości

— oceniają autorzy raportu.

Opisane w nim ataki powtarzały się przez ponad rok w trzech regionach na południu Ukrainy, w pobliżu linii frontu.

