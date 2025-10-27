Trwa 1343. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 28 października 2025 r.
00:01. Raport ONZ: Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości
Ataki rosyjskich dronów na ludność cywilną Ukrainy, tropienie cywilnych ofiar przez drony wyposażone w kamery oraz wysiedlanie Ukraińców z terenów okupowanych przez Rosjan stanowią zbrodnie przeciw ludzkości - głosi opublikowany w poniedziałek raport z dochodzenia ekspertów ONZ.
Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy opisuje systematyczne praktyki Rosjan polegające na śledzeniu Ukraińców przez drony, a następnie atakowanie ich bombami zapalającymi lub środkami wybuchowymi.
Ataki te stanowią element skoordynowanej polityki mającej na celu zmuszenie cywilów do opuszczenia tych terytoriów i stanowią zbrodnię przeciw ludzkości
— oceniają autorzy raportu.
Opisane w nim ataki powtarzały się przez ponad rok w trzech regionach na południu Ukrainy, w pobliżu linii frontu.
red/PAP/X/FB
