Ideologia LGBT w Wielkiej Brytanii powoduje coraz większe absurdy. Teraz król Karol III odsłonił w Staffordshire w środkowej Anglii pomnik poświęcony osobom… „homoseksualnym, biseksualnym i transpłciowym” w wojsku. Jak podkreśliła BBC, to pierwsze oficjalne wystąpienie monarchy „w uznaniu dla społeczności LGBT”.
Pomnik zatytułowany „List otwarty” ma na celu „uhonorowanie osób służących w armii obecnie oraz upamiętnienie tych, które musiały ukrywać swoją orientację seksualną ze względu na zakaz służby osób LGBT”.
Zakaz został zniesiony w 2000 r., 33 lata po częściowej dekryminalizacji homoseksualizmu w Anglii i Walii. W okresie obowiązywania zakazu osoby homoseksualne - lub postrzegane jako homoseksualne - były poddawane wnikliwym dochodzeniom, zwalniane ze służby, a w niektórych przypadkach karane więzieniem.
Rzeźba z brązu przypomina kształtem zmiętą kartkę, zawierającą fragmenty prywatnych listów, które wykorzystano jako dowody w celu obciążenia osób LGBT. Monument stanął w National Memorial Arboretum w Staffordshire - narodowym miejscu pamięci.
Powstanie rzeźby to efekt opublikowanego w 2023 r. raportu zleconego przez brytyjski rząd, w którym ujawniono systematyczne nadużycia, w tym napaści seksualne i zwalnianie ze służby, wobec osób ze środowiska LGBT w latach 1967-2000. Rząd zaoferował każdemu z poszkodowanych odszkodowanie w wysokości do 70 tys. funtów.
