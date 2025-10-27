Czeski prezydent Petr Pavel powierzył dziś misję utworzenia rządu Andrejowi Babiszowi. Lider ruchu ANO, który wygrał wybory do Izby Poselskiej, w drugiej połowie tygodnia przedstawi głowie państwa treść umowy koalicyjnej i program przyszłego rządu.
Po rozmowie kancelaria prezydenta poinformowała, że głowa państwa szczególnie interesowała się kwestiami dotyczącymi polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa. Żadna ze stron nie przedstawiła szczegółów dotyczących tych spraw, ale z dotychczasowych wypowiedzi polityków możliwej przyszłej rządowej koalicji wynika, że członkostwo Czech w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim nie będzie podważane.
Proponowane przez jednego z możliwych partnerów koalicyjnych wprowadzenie do porządku prawnego instytucji referendum ma zakładać, że ta forma demokracji bezpośredniej nie będzie miała zastosowania do spraw zagranicznych.
Babisz, którego ruch ANO wygrał wybory do Izby Poselskiej, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników rozpoczął nieformalne negocjacje o utworzeniu nowego rządu z prawicowym ruchem Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz z eurosceptyczną, prawicową partią Zmotoryzowani (Motoristie). Inne ugrupowania, które dostały się do Izby Poselskiej, jeszcze w kampanii wyborczej odrzuciły możliwość powyborczej współpracy z ANO Babisza.
Jedna z kandydatur „nie do zaakceptowania” dla przyszłego premiera
W ciągu czterech tygodni od wyborów powstająca koalicja ma uzgodnione zręby programu, podział resortów pomiędzy poszczególnymi partiami oraz zarysowaną ich obsadę personalną. Z komunikatu po rozmowach Pavla z Babiszem wynika, że głowa państwa rezerwuje sobie prawo do rozmów z każdym z kandydatów do ministerialnych stanowisk. Czeska konstytucja nie precyzuje, czy prezydent może mieć decydujący wpływ na obsadzenie resortów.
Z dotychczas pojawiających się w przestrzeni publicznej nazwisk przyszłych ministrów najwięcej kontrowersji wzbudziła dotąd osoba jednego z liderów Zmotoryzowanych, Filipa Turka, który dokonywał w internecie wpisów o charakterze rasistowskim. Jego macierzysta partia trwa przy jego kandydaturze, ale dla przyszłego premiera Babisza jest ona nie do zaakceptowania.
aja/PAP
