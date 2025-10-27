Litwa zamyka granice z Białorusią! Wszystko przez prowokacje z użyciem balonu. Reżim w Mińsku zakłócił prace wileńskiego lotniska

Atak hybrydowy - w taki sposób premier Litwy Inga Ruginiene określiła nasilające się incydenty naruszania litewskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie balony meteorologiczne. Przez białoruskie prowokacje w ciągu minionego tygodnia Wilno było zmuszone czterokrotnie zamykać port lotniczy. Ostatni raz - wczoraj wieczorem. Dziś lotnisko zostało ponownie otwarte, przy czym premier Ruginiene poinformowała, że Litwa na czas nieokreślony zamyka naziemne przejścia graniczne z Białorusią.

Ponadto opracowany został zespołowy plan działań w celu zwalczania balonów przemytniczych; plan będą realizowały poszczególne ministerstwa i instytucje państwowe - dodała szefowa rządu w poniedziałek po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE

— podkreśliła Ruginiene.

Z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy w ciągu tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy.

Paraliż pracy portu lotniczego w Wilnie

Lotnisko w Wilnie, zamknięte wczoraj wieczorem z powodu balonów meteorologicznych, które wleciały w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi, zostało otwarte

— podały Litewskie Porty Lotnicze. Według litewskich mediów port lotniczy wznowił działalność dziś o godz. 4.30.

Zawieszenie pracy lotniska dotknęło ponad 7 tys. pasażerów i 47 lotów.

Litewskie Porty Lotnicze zastrzegły, że nadal mogą występować pojedyncze opóźnienia lotów z powodu zakłóceń w rotacji załóg i samolotów.

