Portugalska policja we współpracy z funkcjonariuszami hiszpańskich służb bezpieczeństwa rozbiła grupę przestępczą zmuszającą do nierządu zwabione do Europy obywatelki państw Ameryki Południowej.
Cytowane przez lizbońską telewizję CMTV źródła policyjne sprecyzowały, że zarzuty dotyczące m.in. zniewalania kobiet, handlu narkotykami oraz posiadania broni palnej, usłyszały już trzy zatrzymane osoby z kierownictwa grupy przestępczej o charakterze mafijnym.
Gang działał na całym Półwyspie Iberyjskim
Ze śledztwa wynika, że choć gang działał na terenie całego Półwyspu Iberyjskiego, to kluczowe decyzje zapadały w wąskim gronie osób rezydujących w miejscowości Boliqueime, w regionie Algarve, na południu Portugalii.
Według śledczych, którzy do niedzielnego popołudnia uwolnili co najmniej osiem kobiet zmuszanych do nierządu, gang koncentrował swoją działalność szczególnie na terytorium Hiszpanii.
Portugalska policja sprecyzowała, że rozbicie gangu kierowanego przez obcokrajowców możliwe było dzięki obserwacji jego członków prowadzonej od 2024 r. w Algarve, Kraju Basków, na terenie Nawarry, a także w Katalonii.
Z ustaleń inspektorów policji wynika, że oszukiwane obywatelki państw Ameryki Południowej trafiały na Półwysep Iberyjski zwabione głównie propozycją atrakcyjnej pracy.
