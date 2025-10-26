Trwa 1342. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 27 października 2025 r.
09:10. Trump określił jako „niestosowne” rosyjskie testy rakiety manewrującej o napędzie atomowym
Prezydent USA Donald Trump oceniłprzeprowadzone przez Rosję testy rakiety manewrującej o napędzie atomowym jako „niestosowne”. Trump wezwał Władimira Putina do skupienia się na zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Trump wyraził optymizm w kwestii relacji z Pekinem.
Powinien zakończyć wojnę (na Ukrainie). Wojna, która miała trwać tydzień, wkrótce wejdzie w czwarty rok. To właśnie powinien robić, zamiast testować rakiety
— powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w drodze do Japonii.
Reakcja Trumpa dotyczyła niedzielnego komunikatu Kremla o pomyślnym teście rakiety Buriewiestnik, co w języku rosyjskim oznacza ptaka zwiastującego burzę. Putin określił ją jako „unikatową broń, której nikt inny na świecie nie posiada”. Według szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa, podczas ostatniej próby pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co - jak podkreślił - „nie jest granicą” jego możliwości.
07:52. Obrona powietrzna zestrzeliła 193 ukraińskie drony, w tym 34 w rejonie Moskwy
Rosyjska obrony powietrzna zniszczyła w ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek 193 ukraińskie drony, w tym 34 skierowane w stronę Moskwy i 47 nad obwodem briańskim, gdzie jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych - poinformowały tamtejsze władze.
W Briańsku, obwodzie w południowo-zachodniej Rosji graniczącym z Ukrainą i Białorusią, ukraiński dron uderzył w busa, zabijając kierowcę i raniąc pięciu pasażerów - przekazał gubernator tego regionu Aleksandr Bogomaz na komunikatorze Telegram.
Drony nad Moskwą były zestrzeliwane w ciągu sześciu godzin, począwszy od godz. 22 - podał również w Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.
06:36. Rosyjskie systemy obrony powietrznej odpierały w nocy powtarzające się ataki dronów na rejon Moskwy
Rosyjskie systemy obrony powietrznej odpierały w nocy powtarzające się ataki dronów na rejon Moskwy, które zmusiły do zamknięcia dwóch z czterech moskiewskich lotnisk - poinformował na Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.
Jak przekazał Sobianin w ciągu pięciu godzin poczynając od godz. 22 w niedzielę czasu lokalnego (20.00 w Polsce) siły obrony powietrznej zestrzeliły 28 dronów.
Reuter poinformował, że agencja nadzorująca ruch lotniczy Rosawiacja przekazała, iż dwa moskiewskie lotniska - Domodiedowo i Żukowskij – zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństw
00:01. „Telegraph”: Putin ma wiele powodów do zmartwień, obawia się zamachu stanu
Gwałtowny wzrost deficytu budżetowego, stóp procentowych oraz cen benzyny to tylko kilka powodów do zmartwień dla przywódcy Rosji, Władimira Putina – wyliczył brytyjski dziennik „Telegraph”. Zdaniem gazety władca Kremla obawia się także zamachu stanu.
W artykule przypomniano, że w październiku Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) oskarżyła Michaiła Chodorkowskiego, krytyka Kremla i dawnego rosyjskiego oligarchę, oraz 22 członków Rosyjskiego Komitetu Antywojennego o planowanie zamachu stanu. Chodorkowski, przebywający obecnie w Londynie, przekonuje, że te oskarżenia są kłamstwem.
To świadczy o paranoi Kremla
— powiedział w rozmowie z „Telegraph” John Herbst, były ambasador USA w Ukrainie. W jego opinii „Putin szuka wrogów, aby wzmocnić swój reżim”.
Brytyjski dziennik ocenił, że „rosyjska gospodarka zaczyna się chwiać”, o czym mają świadczyć m.in. wysokie stopy procentowe, paraliżujące działalność przedsiębiorstw, oraz gwałtowny wzrost kosztów pożyczek rządowych. Przypomniano słowa rosyjskiego ministra gospodarki Maksima Reszetnikowa, ostrzegającego w czerwcu, że kraj stoi „na krawędzi recesji”.
„Telegraph” zauważył, że „pojawiają się małe ogniska protestu”. Gazeta zwróciła uwagę na to, że w połowie października setki osób zebrały się na placu w Petersburgu, aby zaśpiewać zakazaną piosenkę, wzywającą do obalenia Putina.
Jednocześnie Ukraina agresywnie nasiliła ataki z użyciem dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, co odbiło się negatywnie m.in. na produkcji benzyny. Jak wyliczono, od stycznia wojska ukraińskie zaatakowały 21 z 38 największych rosyjskich rafinerii, w których ropa naftowa jest przetwarzana na produkty takie jak benzyna. Doprowadziło to ograniczenia dostaw i wzrostu cen benzyny o 40 proc. od początku 2025 r. Jak poinformowano, władze wprowadziły reglamentację benzyny na okupowanym przez nie ukraińskim Krymie, a małe stacje benzynowe na Syberii zostały zamknięte.
Do ukraińskich ataków dochodzi w czasie stagnacji rosyjskiej gospodarki. Jak podano, w 2024 r. realny PKB Rosji wzrósł o 4,3 proc. W tym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost na poziomie zaledwie 0,6 proc.
Według analiz przeprowadzonych przez Craiga Kennedy’ego, historyka z Uniwersytetu Harvarda, około 23 proc. kredytów udzielonych przez rosyjskie banki zostało przeznaczonych dla firm zbrojeniowych i do tej pory nie zostały one spłacone. Analityk szacuje ich wartość na nie mniej niż 190 mld dolarów.
Stanowi to około 37 proc. rocznego budżetu państwa
— zauważył „Telegraph”.
Rosja odnotowuje także gwałtowny wzrost deficytu budżetowego.
Od początku roku rosyjskie ministerstwo finansów podniosło swój cel deficytu na 2025 rok do 2,6 proc. PKB, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż 0,5 proc., oczekiwane na początku roku - i jest to zdecydowanie największy deficyt roczny od czasu pandemii. W ujęciu gotówkowym oznaczałoby to deficyt w wysokości 5,7 bln rubli, czyli 50 mld funtów
— wyliczył dziennik, dodając, że rzeczywisty deficyt prawdopodobnie będzie jeszcze większy.
„Telegraph” zauważył, że jednocześnie prezydent USA „Donald Trump dokręcił śrubę”, ogłaszając w środę nowe sankcje wobec dwóch największych rosyjskich firm naftowych.
Po raz pierwszy od trzech i pół roku Rosja naprawdę odczuwa skutki kryzysu
— ocenił w rozmowie z dziennikiem brytyjski historyk Timothy Ash.
Myślę, że panuje (na Kremlu – PAP) pewna panika
— dodał.
