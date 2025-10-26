Litwa po raz kolejny zamknęła lotnisko w Wilnie! To już czwarty taki incydent w tym tygodniu. Jeden z samolotów przekierowano do Polski

Litwa zamknęła lotnisko w Wilnie po tym, jak kilka obiektów zidentyfikowanych jako prawdopodobnie balony z helem wtargnęło do jej przestrzeni powietrznej, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To czwarty taki incydent w tym tygodniu.

Ruch na lotnisku w Wilnie został zawieszony do godziny 01:40 w poniedziałek, a granica z Białorusią zostanie zamknięta do czasu posiedzenia Litewskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek, poinformowali urzędnicy.

Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski poinformował w niedzielę wieczorem na platformie X, że w związku zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Wilnem rejs z Londynu do Wilna (LO274) został przekierowany do Warszawy. Zaznaczył, że decyzja o ewentualnym wykonaniu rejsu z Warszawy do Wilna (LO773) zależy od otwarcia przestrzeni powietrznej.

Wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę w tym tygodniu, a także 5 października, za każdym razem z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy.

