Litwa zamknęła lotnisko w Wilnie po tym, jak kilka obiektów zidentyfikowanych jako prawdopodobnie balony z helem wtargnęło do jej przestrzeni powietrznej, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To czwarty taki incydent w tym tygodniu.
Ruch na lotnisku w Wilnie został zawieszony do godziny 01:40 w poniedziałek, a granica z Białorusią zostanie zamknięta do czasu posiedzenia Litewskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek, poinformowali urzędnicy.
Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski poinformował w niedzielę wieczorem na platformie X, że w związku zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Wilnem rejs z Londynu do Wilna (LO274) został przekierowany do Warszawy. Zaznaczył, że decyzja o ewentualnym wykonaniu rejsu z Warszawy do Wilna (LO773) zależy od otwarcia przestrzeni powietrznej.
Wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę w tym tygodniu, a także 5 października, za każdym razem z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744166-litwa-po-raz-kolejny-zamknela-lotnisko-w-wilnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.