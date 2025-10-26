Kradzież w Luwrze. Szef francuskiego MSW pogratulował śledczym. "Dochodzenie powinno trwać dalej przy zachowaniu tajemnicy"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Luwr / autor: wikimedia.commons: Benh LIEU SONG/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Luwr / autor: wikimedia.commons: Benh LIEU SONG/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Szef MSW Francji Laurent Nunez pogratulował dzisiaj śledczym, badającym sprawę kradzieży klejnotów z Luwru; jednocześnie podkreślił, że dochodzenie wciąż trwa i powinno toczyć się przy respektowaniu tajemnicy śledztwa. „Idziemy dalej!” - dodał w komentarzu w serwisie X.

Minister nie wspomniał o doniesieniach mediów na temat ujęcia dwóch podejrzanych. Zapewnił jedynie, że kieruje gratulacje pod adresem śledczych, „którzy pracowali bez wytchnienia”.

Dodał następnie: „Dochodzenie powinno trwać dalej przy zachowaniu tajemnicy śledztwa”.

Determinacja w śledztwie

Zapewnił, że będzie ono prowadzone „z taką samą determinacją”, jak dotychczas.

Idziemy dalej!

— zapewnił.

Wcześniej media poinformowały, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze zatrzymani zostali w sobotę dwaj mężczyźni. Są oni podejrzani o to, że należeli do grupy, która dokonała włamania 19 października.

CZYTAJ TEŻ:

— [

— [

— [

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych