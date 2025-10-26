Szef MSW Francji Laurent Nunez pogratulował dzisiaj śledczym, badającym sprawę kradzieży klejnotów z Luwru; jednocześnie podkreślił, że dochodzenie wciąż trwa i powinno toczyć się przy respektowaniu tajemnicy śledztwa. „Idziemy dalej!” - dodał w komentarzu w serwisie X.
Minister nie wspomniał o doniesieniach mediów na temat ujęcia dwóch podejrzanych. Zapewnił jedynie, że kieruje gratulacje pod adresem śledczych, „którzy pracowali bez wytchnienia”.
Dodał następnie: „Dochodzenie powinno trwać dalej przy zachowaniu tajemnicy śledztwa”.
Determinacja w śledztwie
Zapewnił, że będzie ono prowadzone „z taką samą determinacją”, jak dotychczas.
Idziemy dalej!
— zapewnił.
Wcześniej media poinformowały, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze zatrzymani zostali w sobotę dwaj mężczyźni. Są oni podejrzani o to, że należeli do grupy, która dokonała włamania 19 października.
CZYTAJ TEŻ:
— [
— [
— [
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744144-kradziez-w-luwrze-szef-msw-pogratulowal-sledczym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.