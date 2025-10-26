Choroba dotrze do Polski? Ptasia grypa opanowała Niemcy. Zamknięte gospodarstwa i ubój tysięcy ptaków. Pomór żurawi na rekordową skalę

W Niemczech trwa pomór żurawi na rekordową skalę, spowodowany ptasią grypą. Choroba rozprzestrzenia się też wśród drobiu - dotknięte są nią fermy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii oraz Badenii-Wirtembergii.

Zgodnie z szacunkami Instytutu Friedricha Loefflera (FLI) z powodu ptasiej grypy padło w Niemczech jesienią do tej pory ok. 2 tys. migrujących obecnie na południe żurawi, głównie w Brandenburgii na północnym wschodzie. W związku z tym, że szczyt corocznych wędrówek tych ptaków dopiero nadchodzi, prognozowany jest dalszy wzrost i tak już rekordowej liczby.

Kaczki i gęsi też zagrożone

Podejrzewa się, że wirus rozprzestrzenił się także na inne gatunki dzikiego ptactwa wodnego, w tym kaczki i gęsi.

Ogniska ptasiej grypy do 24 października wykryto też na fermach drobiu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii oraz Badenii-Wirtembergii. FLI informuje o co najmniej 15 przypadkach w całych Niemczech.

Na jednej z ferm w Badenii-Wirtembergii, pod Ulm, planowany jest ubój 15 tys. sztuk drobiu. Zakażone gospodarstwo zostało natychmiast zamknięte po pojawieniu się podejrzenia wystąpienia choroby.

