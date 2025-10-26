Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt ocenił w wywiadzie dla dziennika „Handelsblatt”, że Alternatywa dla Niemiec (AfD) zachowuje się jak „niemiecka partia Putina”. Dodał, że organy śledcze muszą wyjaśnić możliwe powiązania polityków i pracowników AfD z Rosją.
Według Dobrindta „AfD otwarcie pokazuje swoją bliskość wobec (przywódcy Rosji Władimira) Putina”.
Takie stanowisko podsyca podejrzenia, że w grę wchodzi coś więcej niż tylko sympatia
— podkreślił minister.
Powiązania z Rosji
Debata o możliwych powiązaniach AfD z Rosją nabrała w Niemczech tempa po słowach szefa MSW Turyngii Georga Maiera, który zasugerował, że politycy tej partii mogą działać na rzecz Moskwy. Według Maiera deputowani AfD składają liczne interpelacje dotyczące infrastruktury krytycznej. AfD odrzuca zarzuty, a jej turyngeński lider Bjoern Hoecke zażądał dymisji Maiera.
Dobrindt ocenił, że „w przypadku partii, która tak otwarcie opowiada się po stronie Putina, nie jest zaskakujące, że pojawiają się takie podejrzenia”. Dodał, że toczące się dochodzenia wobec członków lub pracowników AfD tylko je potęgują.
Jak głębokie są te powiązania, muszą wyjaśnić organy śledcze
— powiedział.
Oskarżenia o zdradę stanu
Szef MSW Niemiec odniósł się także do planowanej podróży deputowanego AfD Markusa Frohnmaiera do Rosji. Sekretarz generalny CSU Martin Huber określił ją jako „zdradę stanu”.
AfD broni agresywnej wojny Putina i ignoruje naruszenia prawa międzynarodowego, a jednocześnie nazywa się (partią) patriotyczną. Jednak prawdziwi patrioci kochają swój kraj i nie kwestionują jednocześnie prawa innych narodów do samostanowienia
— ocenił Dobrindt, podkreślając, że rozumie określanie postawy AfD mianem zdrady stanu.
Dobrindt ironizował, że trudno uznać wizyty posłów AfD w rosyjskiej ambasadzie za „zwykłe spotkania przy kawie”.
Oskarżenia wobec AfD
Największe niemieckie partie od lat izolują AfD na krajowej scenie politycznej, zarzucając działaczom tego ugrupowania radykalizm i prawicowy populizm oraz utrzymywanie kontaktów z Rosją. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział zaostrzenie kursu wobec AfD i zapewnił, że pod jego przywództwem chadecy nie będą podejmować z nią współpracy. Deklaracja ta jest pokłosiem trwającej w CDU/CSU dyskusji o tzw. zaporze ogniowej (izolowaniu i wykluczaniu współpracy politycznej) wobec AfD. Część polityków CDU, zwłaszcza ze wschodnich krajów związkowych, gdzie AfD uzyskuje poparcie rzędu 30–40 proc., domaga się złagodzenia dotychczasowego stanowiska.
AfD pozostaje liderem niemieckich sondaży. Według opublikowanego 24 października badania instytutu Insa partia ta może liczyć na 26 proc. poparcia, o dwa punkty procentowe więcej niż chadecki blok CDU/CSU. Na trzecim miejscu znalazła się rządząca SPD z wynikiem 15 proc.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jeden z liderów AfD atakuje Polskę i domaga się represji: Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Sprawdzać wizy
— Niemiecka prasa zaniepokojona wzrostem poparcia dla AfD. „FAZ”: Lewicowe spektakle moralne tłumnie pchają do nich wyborców
— Merz wyklucza współpracę z AfD. Nazywa partię „głównym przeciwnikiem” CDU. Ale? Sprzeciwia się pomysłowi delegalizacji
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744133-szef-msw-niemiec-atakuje-afd-niemiecka-partia-putina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.