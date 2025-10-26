Policja w Londynie zatrzymała 41-letniego azylanta z Etiopii, który został omyłkowo wypuszczony z więzienia zamiast trafić do ośrodka deportacyjnego. Mężczyzna, skazany za napaść na 14-latkę, został odnaleziony po dwóch dniach intensywnych poszukiwań
Służby ujawniały, że do zatrzymania skazanego doszło dzięki informacji przekazanej przez osobę prywatną.
41-letni mężczyzna został we wrześniu skazany na 12 miesięcy pozbawienia wolności i od tego czasu odbywał karę w więzieniu HMP Chelmsford, znajdującym się w hrabstwie Essex w Anglii. To właśnie z niego dwa dni temu został przypadkowo zwolniony, zamiast zostać przetransportowany do ośrodka zatrzymań dla imigrantów w celu deportacji. Od tego czasu trwały jego poszukiwania.
Policja poinformowała, że mężczyzna tuż po opuszczeniu zakładu karnego wsiadł do pociągu, jadącego ze stacji Chelmsford do Londynu.
Omyłkowe zwolnienie więźnia
Po pojawieniu się informacji o przypadkowym uwolnieniu skazanego, jeden z funkcjonariuszy służby więziennej został zawieszony w czynnościach służbowych i odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy.
Po tym, gdy mężczyzna ponownie trafił w ręce policji, brytyjski minister sprawiedliwość David Lammy obiecał, że „zostanie on deportowany”. We wpisie na jednym z portali społecznościowych polityk podziękował funkcjonariuszom policji za ich „szybką i dokładną pracę”.
Zarządziłem natychmiastowe zaostrzenie kontroli zwolnień i przeprowadzenie pełnego dochodzenia w celu ustalenia, co poszło nie tak
— dodał.
Według statystyk brytyjskiego rządu, opublikowanych w lipcu, w ciągu 12 miesięcy, do marca 2025 r., 262 więźniów zostało zwolnionych na wolność przez pomyłkę. Stanowi to wzrost o 128 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.
xyz/PAP
