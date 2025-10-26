Litewskie Porty Lotnicze poinformowały, że lotnisko w Wilnie zostało ponownie otwarte. Przyczyną zamknięcia było wtargnięcie białoruskich balonów meteorologicznych.
Zawieszenie pracy lotniska w Wilnie na sześć godzin (lotnisko otwarto o godz. 3.30) dotknęło około 3,5 tys. pasażerów i 25 lotów. W niedzielę możliwe są opóźnienia lub zmiany rozkładu poszczególnych rejsów, spowodowane zakłóceniami w rotacji załóg i samolotów – powiadomiły w niedzielę w komunikacie Litewskie Porty Lotnicze
O godz. 2 w nocy otwarto też zamknięte w sobotę o godz. 22.45 drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Miednikach i Solecznikach
— poinformowała Państwowa Służba Ochrony Granicy (VSAT).
Kolejny incydent z balonami
Był to już trzeci w ciągu ostatniego tygodnia incydent z balonami nadlatującymi z Białorusi i zakłócającymi funkcjonowanie litewskich portów lotniczych oraz przejść granicznych. Dwa poprzednie takie przypadki odnotowano w nocy z 21 na 22 października oraz w nocy z 24 na 25.
Premier Inga Ruginiene zapowiedziała na jutro posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia planu działań w związku z powtarzającymi się incydentami z balonami przemycającymi papierosy.
Nie będziemy tolerować żadnych naruszeń granic
— zapewniła szefowa rządu w komunikacie na Facebooku. Wcześniej zapowiadała, że w przypadku powtórzenia się incydentu z balonami rząd zamknie granicę z Białorusią.
Według litewskiej straży granicznej, w tym roku, w okresie do 7 października, przejęto 507 balonów z papierosami, które przyleciały z Białorusi. Ponad 45 proc. przechwyconych w tym roku wyrobów tytoniowych, pochodzących z przemytu, dotarło do Litwy z Białorusi, a nieco ponad 54 proc. – z Łotwy.
