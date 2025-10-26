„Ok. pięciu tys. osób w miejscowości Caponago w Lombardii, na płn. Włoch nie miało przez cztery dni dostępu do internetu, bo lis przegryzł światłowód” – podał dziennik „Corriere della Sera”. Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej, z której nie mogło się wydostać o własnych siłach.
W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy. Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.
Uwięziony lis i przegryziony kabel
Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.
Urząd gminy wyjaśnił mieszkańcom w komunikacie, że awarię wywołał lis, który wpadł do otworu, na którym nie było pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego studzienka nie była zabezpieczona.
