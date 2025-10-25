Trwa 1341. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 26 października 2025 r.
00:01. Zełenski: Liczymy na 150 samolotów Gripen dla Ukrainy
„Razem ze Szwecją Ukraina znacząco zwiększy liczbę swoich samolotów bojowych. To ambitne zadanie i musi zostać zrealizowane. Podjęto już historyczny krok – zawarto umowę ze Szwecją na myśliwce Gripen, co jest dobrym wyborem. Liczymy na 150 takich samolotów dla Ukrainy, a pierwsze spodziewane są w przyszłym roku” - poinformował na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Gripeny dla Ukrainy są częścią naszych gwarancji bezpieczeństwa – Sił Powietrznych zdolnych do pełnej ochrony naszego nieba. Nigdy wcześniej nie było dla Ukrainy umowy o lotnictwie bojowym na taką skalę. To historyczne osiągnięcie
— zaznaczył prezydent Ukrainy.
Pracujemy nad tym, aby w pełni zrealizować ten cel. Dziękuję, Szwecjo!
— napisał Zełenski.
