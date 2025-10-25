Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Mówił o tym w drodze do Azji, podczas przystanku w Katarze.
Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu
— powiedział Trump dziennikarzom w stolicy Kataru. Trump oświadczył, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości.
Od zawsze mam dobre stosunki z Władimirem Putinem, ale to jest bardzo rozczarowujące. Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie - PAP) przed pokojem na Bliskim Wschodzie
— kontynuował.
Trump w drodze do Malezji zrobił przystanek w Katarze i gościł na pokładzie prezydenckiego Air Force One emira Kataru szejka Tamima ibn Hamada as-Saniego. Prezydent przekazał, że liderzy rozmawiali o pokoju na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, że emir był bardzo pomocny w osiągnięciu tego rezultatu.
W rozmowie z dziennikarzami poinformował, że podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem może poruszyć temat zakupów przez Pekin rosyjskiej ropy.
Pewnie widzieliście dzisiaj: Chiny znacząco ograniczają zakup rosyjskiej ropy, a Indie ograniczają całkowicie. Nałożyliśmy też sankcje
— dodał Trump.
Pytany o to, na jakie efekty spotkania z Xi liczy, odpowiedział, że chciałby „całkowitej umowy”.
Chcę, by zajęto się sprawą naszych farmerów. On też chce pewnych rzeczy. Oczywiście będziemy rozmawiać o fentanylu. Fentanyl zabija mnóstwo osób. Pochodzi z Chin. Myślę, że jest bardzo dobra szansa zawarcia bardzo kompleksowej umowy
— powiedział prezydent USA.
Wczoraj Trump wyruszył w podróż do Azji, gdzie spotka się z przewodniczącym ChRL, licząc na porozumienie handlowe i pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie. Podczas podróży do Malezji, Japonii i Korei Płd. podpisze też umowy dotyczące minerałów krytycznych.
tkwl/PAP
