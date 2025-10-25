„Cztery palestyńskie ugrupowania zbrojne, wspierane przez Izrael oraz kilka państw arabskich i zachodnich, walczą z Hamasem o ‘Nową Gazę’” - poinformowała brytyjska telewizja Sky News. Dowódca jednej z nich przyznał w rozmowie ze stacją, że grupy działają obecnie na obszarze kontrolowanym przez Izrael.
Hossam al-Astal, przywódca jednej z milicji, powiedział Sky News, że grupy te są częścią wspólnego projektu odsunięcia Hamasu od władzy.
Mamy oficjalny projekt. Wszyscy jesteśmy za „Nową Gazą” i wkrótce uzyskamy pełną kontrolę nad Strefą oraz zjednoczymy się pod jednym szyldem
— powiadomił al-Astal, wymieniając nazwiska czterech liderów palestyńskich grup antyhamasowskich.
Wszystkie te formacje działają na obszarach wciąż znajdujących się pod kontrolą Izraela, za tzw. „żółtą linią” – granicą rozmieszczenia Sił Obronnych Izraela (IDF), ustaloną na mocy porozumienia o zawieszeniu broni.
Skazany na śmierć
Rozmówca Sky News przebywa w Chan Junus, drugim co do wielkości mieście Strefy Gazy. Przyznał, że w 2010 r. został zmuszony do ucieczki ze Strefy, gdy Hamas poszukiwał go za członkostwo w grupach powiązanych z Autonomią Palestyńską. Kolejnych 11 lat spędził za granicą, pracując dla służb Autonomii w Egipcie i Malezji. Dwa miesiące po powrocie do Strefy Gazy został oskarżony o udział w zamachu na członka Hamasu w Malezji w 2018 r. i skazany na śmierć.
Kiedy wybuchła wojna, zostawili nas w zamknięciu, mając nadzieję, że Izraelczycy zbombardują więzienie i pozbędą się nas. Dwa miesiące później wyważyliśmy drzwi i uciekliśmy
— opowiedział.
Zaznaczył, że milicje zaopatrują się na czarnym rynku u byłych bojowników Hamasu. Część uzbrojenia - amunicję i pojazdy - otrzymują spoza Strefy Gazy, w porozumieniu z izraelskim wojskiem. Dodał, że jego grupa zapewnia w tej chwili opiekę medyczną i edukację około 30 rodzinom.
Koordynacja działań
Członek innej milicji działającej w północnej części Strefy Gazy powiedział Sky News, że koordynacja działań z izraelską armią odbywa się za pośrednictwem Okręgowego Biura Koordynacyjnego. Jest ono częścią ministerstwa obrony Izraela, ale w jego skład wchodzą też urzędnicy Autonomii Palestyńskiej – uznanego na arenie międzynarodowej rządu Palestyny z siedzibą na Zachodnim Brzegu Jordanu.
W mojej grupie są ludzie, którzy do dziś są pracownikami Autonomii Palestyńskiej, ale ona nie może potwierdzić bezpośrednich powiązań z nami
— powiedział al-Astal.
Chociaż przyznał, że współpracuje z Izraelem w celu zabezpieczenia dostaw, zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek koordynował operacje wojskowe z izraelską armią.
W kwietniu br., dwa miesiące przed utworzeniem milicji, namiot al-Astala został trafiony izraelską bombą. W ataku zginęła jego 22-letnia córka, będąca wówczas w siódmym miesiącu ciąży.
Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?
— zapytał w rozmowie ze Sky News w odniesieniu do osobistej tragedii.
Nowa administracja
Już wkrótce, jeśli Bóg pozwoli, sami zobaczycie. Staniemy się nową administracją Gazy. Nasz projekt to „Nowa Gaza”. Żadnej wojny, pokój ze wszystkimi – żadnego Hamasu, żadnego terroryzmu
— zapewnił.
Po wejściu w życie 10 października rozejmu w Strefie Gazy w mediach pojawiały się informacje o walkach toczonych przez Hamas i rywalizujące z nim bojówki. Członkowie grupy terrorystycznej mieli też dopuścić się pozasądowych egzekucji Palestyńczyków sprzeciwiających się ich rządom.
tt/PAP
