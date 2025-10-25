Rybak z norweskiej wyspy Andoeya przerwał w ubiegłym tygodniu ćwiczenia wojskowe NATO, wpływając w strefę manewrów. Według dziennika „Kyst og Fjord” mężczyzna domagał się w ten sposób dostępu do łowisk zamkniętych przez armię. Do zdarzenia doszło 22 października w trakcie natowskich manewrów Steadfast Noon.
Olafur Einarsson, cytowany przez norweską gazetę, miał dwa dni wcześniej pełną świadomość, że jego kuter znalazł się w oznaczonej strefie niebezpiecznej. W miejscu, gdzie za chwilę miały spaść pociski, rybak rozstawił sieci. Ostatecznie niemieccy piloci musieli przerwać zaplanowane ćwiczenia i zawrócić do bazy.
„Wielomilionowe straty”
Wody wokół wyspy Andoeya zostały zamknięte w związku z ćwiczeniami NATO. Za ich bezpieczne przeprowadzenie odpowiadało położone na wyspie norweskie centrum kosmiczne Andoeya Space. Według jego przedstawicieli naruszenie strefy zakazanej przez norweskiego rybaka naraziło niemieckie siły powietrzne na „wielomilionowe straty”.
Złamanie przez Einarssona zakazu połowów miało być sprzeciwem wobec coraz częstszych zakazów łowienia ryb w tej okolicy. Na łamach „Kyst og Fjord” rybak skarżył się, że organizatorzy ćwiczeń wojskowych stale naruszają prawo lokalnych rybaków do połowu, a dotychczasowe uzgodnienia są zmieniane bez wcześniejszych konsultacji.
Jeśli nadal będą ćwiczyć na naszych łowiskach, a przez to pozbawią nas możliwości zarabiania, będą mieli konflikt
— zapowiedział Einarsson.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nieznane drony zakłóciły manewry NATO w Polsce! Holenderski MON alarmuje. Zmodyfikowano przebieg ćwiczeń. „Zdarzenie cenną lekcją”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/744071-rybak-swiadomie-przerwal-cwiczenia-wojskowe-nato
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.