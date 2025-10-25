„Rosja, USA i Ukraina są blisko <<rozwiązania dyplomatycznego>> w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie” - powiedział wczoraj w telewizji CNN Kiriłł Dmitrijew, wysłannik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. W rozmowie z Fox News ocenił, że amerykańskie sankcje na rosyjskie koncerny naftowe nie wpłyną na gospodarkę Rosji.
Myślę, że Rosja i USA i Ukraina właściwie są dosyć blisko rozwiązania dyplomatycznego. To duży krok ze strony prezydenta Zełenskiego, że już przyznaje, że chodzi o linie frontu
— podkreślił Dmitrijew.
Bliżej pokoju na Ukrainie?
Dodał, że dotychczas Zełenski utrzymywał, iż „Rosja powinna całkowicie opuścić” terytorium Ukrainy.
Więc właściwie myślę, że jesteśmy dosyć blisko dyplomatycznego rozwiązania, które można wypracować
— kontynuował.
Nie sprecyzował jednak, co miał na myśli.
Stwierdził też, że spotkanie przywódców USA i Rosji odbędzie się, lecz „najpewniej w późniejszym terminie” - napisała agencja Reutera.
Rosja nie boi się sankcji?
Prezydent USA Donalda Trump powiedział 22 października, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości.
W telewizji Fox News Dmitrijew ocenił, że według niego nałożone przez USA sankcje na rosyjskie koncerny naftowe nie będą miały dużego wpływu na rosyjską gospodarkę.
Nie sądzimy, że te sankcje będą miały duży wpływ na rosyjską gospodarkę, bo ceny ropy na świecie wzrosną, a Rosja będzie sprzedawać mniej ropy, ale po wyższej cenie
— powiedział.
Doradca ekonomiczny Władimira Putina i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) poinformował wczoraj o przybyciu do USA. Według medialnych zapowiedzi w sobotę ma spotkać się w Miami z wysłannikiem Trumpa ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem. Sam Dmitrijew zapowiedział także spotkania z innymi przedstawicielami władz, których nie wymienił z nazwiska.
