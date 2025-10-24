Trwa 1340. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 25 października 2025 r.
00:01. Bloomberg: Putin skieruje rezerwistów do ochrony infrastruktury przed ukraińskimi atakami
Ukraińskie ataki dronowe zmuszają Władimira Putina do wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej. W tym celu wykorzystani mają być cywilni rezerwiści - poinformował w piątek Bloomberg.
Według agencji rosyjskie władze pracują nad nowelizacją przepisów dotyczących cywilnych rezerwistów, którzy podpisali umowy w sprawie odbywania regularnych szkoleń obronnych w czasie pokoju.
Złożony w czwartek w Dumie Państwowej projekt umożliwi ich wzywanie w ramach „specjalnych misji” na mocy dekretu prezydenckiego i wykorzystywanie do obrony „krytycznie ważnych” obiektów, w tym rafinerii ropy naftowej i innych obiektów energetycznych, połączeń transportowych i przedsiębiorstw przemysłowych - relacjonuje Bloomberg.
Resort obrony stara się złagodzić niepokój społeczny związany z tą decyzją. Rezerwiści nie będą poddawani „poborowi do służby wojskowej, wysłaniu do strefy specjalnej operacji wojskowej ani wyjazdom poza granice kraju” – powiedział w telewizji Władimir Cymlanski, wiceszef Głównego Zarządu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Rosji.
Dane dotyczące liczby rezerwistów, których może dotknąć ta decyzja, nie są dostępne. Aleksiej Żurawliow z komitetu obrony w rosyjskiej Dumie przekazał w mediach, że liczba może sięgać 2 milionów.
Bloomberg podkreślił, że taki krok potencjalnie pozwoli armii rosyjskiej na zwolnienie z tych obowiązków części żołnierzy i wysłanie ich na Ukrainę. Tym samym Putin będzie mógł wysłać większe siły na front, nie ogłaszając poboru. W ocenie Bloomberga pokazuje to, że armia rosyjska, która poniosła ogromne straty w ramach inwazji na Ukrainę, zmaga się z presją dotyczącą zasobów ludzkich.
Od początku sierpnia Ukraina, która nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, przeprowadziła co najmniej 30 uderzeń na rafinerie, a także na fabryki związane z produkcją obronną. Kijów próbuje w ten sposób osłabić machinę wojenną Kremla.
