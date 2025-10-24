Lotniska w dwóch największych miastach Litwy - Wilnie i Kownie - zostały zamknięte w piątek wieczorem z powodu nadlatujących znad Białorusi balonów meteorologicznych - poinformowało litewskie ministerstwo transportu.
Jak przekazało ministerstwo na swojej stronie internetowej, w obu portach lotniczych ruch został wstrzymany do godz. 22 czasu lokalnego. Zamknięcie lotnisk wpłynie na cztery loty w Wilnie - przyloty z Kopenhagi, Helsinek, Londynu i odlot do Warszawy oraz na trzy loty w Kownie - przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.
To już trzecie takie zdarzenie od początku października. Poprzednie miało miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.
Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.
kk/PAP
