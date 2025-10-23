Trwa 1339. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 24 października 2025 r.
00:01. Na szczycie UE bez przełomu w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji dla Ukrainy
Na szczycie UE w Brukseli przywódcy nie osiągnęli przełomu w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pożyczkę dla Ukrainy. Komisja Europejska została zobowiązana, aby w tej sprawie przygotować propozycje, które zostaną omówione na kolejnym szczycie.
Chodzi o wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 mld euro. Ta sprawa zdominowała spotkanie liderów państw UE w Brukseli.
Belgia, w której głównie zamrożone są rosyjskie aktywa, cały czas obawia się prawnych i finansowych konsekwencji takiej decyzji, np. pozwów sądowych ze strony Rosji. Dlatego chce, aby ryzyko zostało rozłożone także na inne państwa członkowskie.
Na szczycie w Brukseli szef belgijskiego rządu Bart De Wever zgodził się na zapisy we wnioskach, zgodnie z którymi Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawienia propozycji rozwiązania, które ma być omówione na kolejnym szczycie UE, który odbędzie się w grudniu.
Wnioski szczytu dotyczące Ukrainy zostały poparte przez 26 państw UE, bez Węgier.
