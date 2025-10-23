Dwa rosyjskie samoloty wojskowe na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy, członka NATO - poinformowały Litewskie Siły Zbrojne. W odpowiedzi zostały poderwane w powietrze hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które uczestniczą w misji NATO Baltic Air Policing.
Wtargnięcie rosyjskich samolotów potępili prezydent i premier Litwy, Gitanas Nauseda i Inga Ruginiene.
Armia litewska podała, że myśliwiec Su-30 i samolot cysterna Ił-78 około godz. 17 czasu polskiego wleciały w przestrzeń powietrzną Litwy od strony Królewca. Wyleciały z niej po 18 sekundach.
Prezydent w komentarzu wideo opublikowanym przez urząd prezydenta przekazał, że jest to „rażące naruszenie prawa międzynarodowego” i „Litwa nie może pozostać obojętna wobec tej sytuacji”.
Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie
— powiedział Nauseda.
Nota protestacyjna
Nie mam wątpliwości, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno w najbliższym czasie wezwać przedstawicieli ambasady rosyjskiej i przekazać im notę protestacyjną
— zaznaczył litewski przywódca.
W ocenie premierki Ingi Ruginiene, Rosja naruszając przestrzeń powietrzną Litwy „zachowuje się jak państwo terrorystyczne”; zapewniła, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą.
Dzisiaj odnotowano incydent, w którym rosyjskie samoloty wojskowe na krótko naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. Pozostawały w niej mniej niż 20 sekund. Chcę zapewnić, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą
— napisała Ruginiene na swoim koncie na Facebooku.
Szefowa rządu zapewniła, że „Litwa jest bezpieczna”.
Wspólnie z sojusznikami będziemy czuwać nad każdym centymetrem naszego kraju i będziemy go bronić
— oznajmiła.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743933-wtargniecie-rosyjskich-samolotow-na-terytorium-litwy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.