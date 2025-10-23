Tucker Carlson, były gospodarz programu w Fox News, postanowił znów „zabłysnąć”. Kontrowersyjny komentator, który po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę chętnie przeprowadzał wywiady z Putinem i Ławrowem, na konferencji Turning Point USA 21 października stwierdził, że Stany Zjednoczone nie powiny pomagać Polsce ani Ukrainie. „Lubię Polskę. Lubię Ukrainę, ale jestem Amerykaninem. Ani jednego dolara więcej! Nie. Walczcie sami, skoro to takie ważne” - krzyczał do jednego z uczestników konferencji, który przedstawił się jako polski student.
Młody Polak podczas konferencji na Uniwersytecie Indiana zwrócił uwagę na sytuację Ukrainy. Jak wskazał, mówimy o narodzie suwerennym, który ma prawo do podejmowania decyzji.
Ale myślę też, że my, jako kraj NATO, naprawdę powinniśmy szanować wartości przyświecające Sojuszowi
— dodał.
Polak, który przedstawił się jako John/Jan, podkreślił, że kontrowersyjny publicysta zajmuje wobec prezydenta Ukrainy surowe stanowisko. Pytał, czy Carlson uważa Rosję za agresora.
Była gwiazda Fox News oceniła, że Ukraina jest ofiarą, ale agresora Carlson umiejscowił… gdzie indziej.
NATO jest agresorem, NATO zrobiło to pod dowództwem Joe Bidena i to jest szalone. Zełenski jest zły, ale większość Ukraińców nie jest zła. To wspaniali ludzie, a oni są niszczeni
— dodał.
„Dlaczego Polska nie idzie na wojnę?”
Mam lepszy pomysł. Dlaczego Polska nie idzie na wojnę z Rosją? Jeśli tak cię to martwi, dlaczego nie bronisz Ukrainy?
— pytał.
Przepraszam, że jestem chamski, ale dlaczego mam za to płacić? To szkodzi Stanom Zjednoczonym. (…) Rozumiem twoje obawy. Nie uważam, żeby były błahe, i zdecydowanie rozumiem twoją historię, i myślę, że to wszystko jest prawdziwe. (…) Z drugiej strony, to problem regionalny. Dlaczego mam się w to angażować? Dlaczego moje dzieci mają żyć pod groźbą wojny nuklearnej, by chronić suwerenność Ukrainy lub ratować Polskę? Lubię Polskę. Lubię Ukrainę, ale jestem Amerykaninem. Ani jednego dolara więcej! Nie. Walczcie sami, skoro to takie ważne
— podnosił głos.
Nie atakuję cię, idź wykonywać te swoje szarże kawaleryjskie czy coś w tym stylu, ale…
— podkreślał, na co młody Polak odparł, że „zrobi to z dumą”.
Niemniej jednak, po prostu uważam, że kiedy jesteśmy w sojuszu i zgadzamy się w pewnych kwestiach, powinniśmy trzymać się razem w trudnych czasach
— powiedział.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743909-carlson-do-mlodego-polaka-walczcie-sobie-z-rosja-sami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.