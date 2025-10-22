Trwa 1338. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 23 października 2025 r.
14:53. Rejony przyfrontowe w Ukrainie w oczekiwaniu na trudną zimę
Sytuacja w pobliżu linii frontu w Ukrainie jest trudna – także dla cywilnych mieszkańców tych rejonów, szczególnie w okresie zimowym, gdy do stałego zagrożenia rosyjskimi atakami dołączają niekorzystne warunki pogodowe.
Pomimo teoretycznej możliwości ewakuacji, wielu mieszkańców przyfrontowych miejscowości decyduje się na pozostanie w swoich domach, nawet jeżeli znajdują się one w strefie zagrożonej rosyjskimi atakami. Ryzyko związane z działaniami wojennymi zwiększa się wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem przez rosyjską armię dronów, które docierają na odległość 10-15 km od linii rozgraniczenia wojsk, co powoduje stałe rozszerzanie się tzw. strefy śmierci, gdzie zagrożenie bezpośrednimi atakami utrzymuje się praktycznie bez przerwy.
Na skutek rosyjskich ostrzałów problematyczne jest przygotowanie się mieszkańców na sezon zimowy: o ile, według przedstawicieli władz, samo miasto Chersoń posiada odpowiednią infrastrukturę i zapasy, to dużo bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy mniejszych miejscowości, zwłaszcza położonych nad Dnieprem, w strefie bezpośredniego oddziaływania sił rosyjskich.
Podobne problemy dotyczą praktycznie wszystkich odcinków linii frontu. W 2022 r., w czasie działań kontrofensywnych, armia ukraińska odzyskała większość terytorium obwodu charkowskiego, jednak wiele przygranicznych miejscowości oraz sam Charków – położony zaledwie 40 km od granicy z Rosją – pozostaje pod stałym ostrzałem. Dotyczy to przede wszystkim północnych i wschodnich dzielnic miasta, które są zasięgu rosyjskiej artylerii. Atak bombami kierowanymi z 13 października był wymierzony w sektor energetyczny miasta.
14:11. Dwóch dziennikarzy zginęło w ataku rosyjskiego drona w Kramatorsku
W wyniku ataku rosyjskiego drona Lancet w Kramatorsku w obwodzie donieckim zginęli dziennikarka kanału telewizyjnego Freedom Ołena Hubanowa oraz operator Jewhen Karmazin – poinformował szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin.
(Ci dziennikarze) od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji relacjonowali sytuację w obwodzie, mówili prawdę o zbrodniach wroga, ewakuacji ludności cywilnej i historiach naszych obrońców. Pracowali w najgorętszych miejscach Donbasu, zawsze byli pierwsi
— napisał Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.
Innych szczegółów szef administracji nie podał. Opublikował zdjęcie samochodu zniszczonego przez drona oraz prawdopodobnie osobistych przedmiotów dziennikarzy, w tym kamizelek kuloodpornych z naszywką „Press”. Fiłaszkin złożył kondolencje rodzinom, bliskim i współpracownikom ofiar.
Według stanu z 9 października 2025 r., od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę rosyjscy okupanci zabili co najmniej 133 pracowników mediów – poinformował Narodowy Związek Dziennikarzy Ukrainy.
13:50. Rosyjskie władze częściowo ograniczyły działanie komunikatorów internetowych
Aplikacje WhatsApp i Telegram zostały częściowo zablokowane w Rosji – powiadomił Roskomnadzor. Specjaliści informują, że problemy z korzystaniem z komunikatorów potwierdzili już użytkownicy w 34 regionach Rosji.
W wydanym w środę oświadczeniu Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor) poinformowała, że „częściowo ograniczyła” działanie zagranicznych aplikacji do przesyłania wiadomości. Według urzędników ma to być reakcja na oszustwa dokonywane za pośrednictwem tych komunikatorów.
13:37. Wielka Brytania - trzy osoby aresztowano za pomoc rosyjskiemu wywiadowi
Trzy osoby aresztowano w Londynie pod zarzutem udzielania pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym - przekazała brytyjska policja, precyzując, że chodzi o służby rosyjskie.
W czwartek 23 października trzech mężczyzn w wieku 48, 45 i 44 lat zostało aresztowanych w lokalizacjach w zachodniej i centralnej części Londynu. Trwają przeszukania pod tymi adresami, a także pod innym adresem w zachodnim Londynie
— poinformowała policja w komunikacie.
13:15. Ukraina odzyskała ciała 1 tys. żołnierzy poległych w wojnie z Rosją
Ukraina odzyskała ciała 1 tys. żołnierzy poległych w wojnie z Rosją – poinformował w czwartek Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie. Identyfikacja zwłok tych osób zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie - dodano.
Dziś odbyły się działania repatriacyjne. Do Ukrainy zwrócono 1000 ciał, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy
— podano w komunikacie Sztabu Koordynacyjnego. W najbliższym czasie funkcjonariusze organów ścigania, wspólnie z ekspertami instytucji podległych MSW, przeprowadzą niezbędne badania i identyfikację repatriowanych ciał. Sztab Koordynacyjny wyraził wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za okazaną pomoc.
Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca w Stambule. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.
12:42. Rosyjski sąd ukarał grzywną i zwolnił francuskiego kolarza długodystansowego
Sąd w miejscowości Pogranicznyj w Kraju Nadmorskim na wschodzie Rosji ukarał grzywną i zwolnił francuskiego kolarza długodystansowege Sofiane’a Sehiliego, który od początku września przebywał w areszcie oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy - poinformowała agencja RIA Novosti.
Sąd uznał Sehiliego za winnego i skazał go na grzywnę w wysokości 50 000 rubli (około 2 230 złotych). Jednocześnie z uwagi na czas spędzony w areszcie 44-letni kolarz został zwolniony z konieczności jej zapłaty. Groziły mu dwa lata więzienia.
Na początku lipca 44-letni Sehili opuścił Lizbonę i planował podróż przez 17 krajów, m.in. Mongolię i Chiny, aby na początku września dotrzeć do Władywostoku. Zatrzymano go tuż przed ostatnim etapem jego rekordowej wyprawy rowerowej po Eurazji.
12:04. W ukraińskich nalotach uszkodzone zostały elektrownia i rafineria
Ukraińskie ataki dronów uszkodziły w nocy ze środy na czwartek elektrownię i doprowadziły do pożaru w rafinerii w obwodach niżnonowogrodzkim i riazańskim w Rosji - przekazały niezależne rosyjskie kanały informacyjne.
W obwodzie niżnonowogrodzkim, położonym około 400 km na wschód od Moskwy, spadające szczątki drona miały - jak podał gubernator tego regionu Gleb Nikitin - nieznacznie uszkodzić jedną z elektrowni. Szef obwodowych władz nie podał jej nazwy, ale zapewnił, że dostawy prądu nie zostały przerwane.
W obwodzie riazańskim, położonym o 180 km na południowy wschód od stolicy, celem ostrzału była rafineria w Riazaniu - przekazał niezależny kanał Astra. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli w pobliżu tego obiektu odgłosy eksplozji, po czym władze zablokowały dostęp do rafinerii. Gubernator obwodu Paweł Małkow potwierdził, że ostrzał spowodował pożar w zakładzie przemysłowym, ale nie ujawnił, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.
Jak zauważył portal Moscow Times, riazańska rafineria jest największym takim obiektem koncernu Rosnieft, w którym można przerabiać rocznie do 13,8 mln ton paliwa. Od sierpnia, kiedy ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły zmasowane naloty na rosyjską infrastrukturę energetyczną, rafineria w Riazaniu była atakowana dwukrotnie.
Według szacunków agencji Bloomberga, w ostatnich miesiącach uderzenia ukraińskich wojsk objęły co trzecią rafinerię w kraju.
11:36. Jermak: koniec wojny w Ukrainie jest priorytetem Trumpa
Priorytetem prezydenta USA Donalda Trumpa jest zakończenie wojny w Ukrainie; on chce jak najlepszego wyniku dla naszego kraju - ocenił szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.
Zadaniem Kijowa jest przypominać partnerom, że nie zaakceptujemy warunków sprzecznych z ukraińskim interesem - dodał.
11:25. Orban podczas rocznicy wybuchu powstania antysowieckiego: mówimy „nie” wojnie na Ukrainie
Premier Węgier Viktor Orban zainaugurował obchody 69. rocznicy wybuchu powstania przeciwko reżimowi komunistycznemu, powtarzając sprzeciw wobec rzekomych prób bezpośredniego włączenia UE w wojnę na Ukrainie. Mówimy „nie” wojnie, nie wyślemy naszych dzieci na rzeź na rozkaz Brukseli - zadeklarował.
Nadszedł dzień Marszu Pokoju w Budapeszcie. Dziś wysyłamy wiadomość całemu światu: Węgry mówią nie wojnie! Nie umrzemy za Ukrainę. Nie wyślemy naszych dzieci na rzeź na rozkaz Brukseli
— napisał Orban na Facebooku.
Dziś na Węgrzech trwają obchody powstania z 1956 r. przeciwko reżimowi komunistycznemu i zależności od Związku Sowieckiego. Zryw został krwawo stłumiony po kilku tygodniach przez Armię Czerwoną.
10:58. W Brukseli rozpoczął się szczyt UE, dotyczący m.in. wykorzystania rosyjskich aktywów dla Ukrainy
W Brukseli rozpoczął się szczyt UE. Jednym z tematów rozmów przywódców państw będzie sposób wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. Spodziewany jest przełom w tej sprawie, lecz wyzwanie stanowi przekonanie do tego pomysłu Belgii.
W Belgii znajdują się znaczna część zamrożonych rosyjskich aktywów, dlatego belgijskie władze obawiają się pozwów ze strony Rosji w przypadku wykorzystania tych środków. Kraj Beneluksu może jednak otrzymać na szczycie zabezpieczenie od innych państw członkowskich.
10:35. Nadal trwa przywracanie zasilania do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej
Przywracanie zasilania zewnętrznego do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej po miesięcznej przerwie jest kontynuowane - poinformowała na platformie X Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).
Przywracanie zasilania zewnętrznego do ukraińskiej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej po miesięcznej przerwie w dostawach energii jest kontynuowane po zakończeniu napraw linii Dniprowska (o napięciu) 750 kV w ramach lokalnego zawieszenia broni
— poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.
Przywrócenie zasilania jest kluczowym krokiem dla bezpieczeństwa jądrowego. MAEA nadal koordynuje z obiema stronami dalsze naprawy linii Ferospławna (o napięciu) 330 kV
— napisano na profilu MAEA Dniprowska i Ferospławna to dwie z pięciu linii, którymi Zaporoska Elektrownia Atomowa była podłączona do sieci energetycznej.
Również w czwartek rosyjski zarząd elektrowni przekazał, że inżynierowie naprawili uszkodzoną linię wysokiego napięcia i przywrócili do niej zewnętrzne zasilanie.
10:08. Zełenski: Z Tomahawkami jak z sankcjami - były nieprawdopodobne, a widzimy decyzje
Prezydent Wołodymyr Zełenski porównał dzisiaj decyzję o przekazaniu Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk przez USA z sankcjami na rosyjski sektor energetyczny.
To było nieprawdopodobne, a teraz widzimy decyzje
— powiedział.
Zełenski przybył do Brukseli, by rozmawiać z przywódcami 27 państw członkowskich UE o dalszym wsparciu dla Ukrainy.
Pytany o to, czy USA dadzą zielone światło na przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk, odpowiedział: „Słyszeliście od prezydenta (Donalda) Trumpa, że to bardzo delikatna decyzja”.
Ale to jak z sankcjami wcześniej. To było niewiarygodne, ale teraz widzimy decyzje dotyczące tych sankcji energetycznych, które są bardzo ważne. I dlatego myślę, że w dłuższej perspektywie będziemy musieli podjąć taką samą decyzję w przyszłości, ale to zależy od strony amerykańskiej
— powiedział ukraiński prezydent.
Zełenski podziękował UE za przyjęcie 19. pakietu sankcyjnego, który wprowadzi m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG. Jak dodał, ważne są też sankcje nałożone na Rosję w środę przez USA.
Zawieszenie broni jest możliwe i wszyscy go chcemy, ale potrzebujemy zwiększenia nacisku na Rosję
— powiedział.
Czwartek, 23 października 2025 r.
10:06. Orban o Sikorskim: Psychoza wojenna ogarnęła polski rząd
Premier Węgier Viktor Orban, komentując wpis szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, ocenił, że polski rząd jest pod wpływem psychozy wojennej. Orban odniósł się do słów Sikorskiego, który wyraził przekonanie, że ukraińskim wojskowym uda się zniszczyć rurociąg dostarczający ropę naftową z Rosji na Węgry.
Premier Victor Orban napisał wczoraj na Facebooku, że polski rząd chce unicestwić tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską, wspierając pod wpływem wojennej psychozy wysadzenie ropociągu Przyjaźń, podobnie jak zrobiono to z gazociągiem Nord Stream 2. Jego zdaniem naraziłoby to węgierskie rodziny na poważne straty finansowe.
Polski rząd ogarnęła psychoza wojenna. Chcą zniszczyć tysiącletnią przyjaźń węgiersko-polską. Popierają wysadzenie w powietrze rurociągu „Przyjaźń” w ramach operacji sabotażowej, tak jak to miało miejsce w przypadku Nord Streamu. To spowodowałoby poważne straty w portfelach węgierskich rodzin. To szaleństwo! Stoimy za przyjaźnią naszych narodów. Boże, miej Polskę w swojej opiece!
— zaznaczył węgierski premier w komentarzu po wpisem Balazsa Orbana na Facebooku.
09:52. W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób
Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kilku eksplozji w Kopiejsku w obwodzie czelabińskim na Uralu w zakładach Płastmass produkujących materiały wybuchowe i amunicję - podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Pięć osób jest rannych.
Wcześniej informację o czterech zabitych w fabryce potwierdził gubernator obwodu Aleksiej Teksler, ale nie wymienił jej nazwy. Pożar w zakładach został już ugaszony. Władze powiadomiły o wszczęciu dochodzenia. Według doniesień medialnych początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej.
Nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zdementował tę informację. Mimo to po eksplozjach w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, na których powołuje się kanał Astra.
Kopiejsk znajduje się ok. 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass.
09:33. Premier Belgii o decyzji ws. aktywów Rosji na szczycie: to byłby cud, ale cuda się zdarzają
Premier Belgii Bart De Wever powiedział przed szczytem UE w czwartek w Brukseli, że oczekuje uwspólnotowienia odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem rosyjskich zamrożonych aktywów do wsparcia Ukrainy. Byłbym zaskoczony, gdybyśmy wszystko dziś załatwili, ale cuda już się zdarzały - przyznał.
08:54. W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan
W ostatecznie przyjętym w czwartek 19. pakiecie sankcyjnym wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę, UE rozszerzyła restrykcje na usługi. Wprowadzony zostanie zakaz świadczenia usług kryptowalutowych wobec wszystkich Rosjan. Sankcjami objętych zostanie pięć rosyjskich banków. Nie będzie można świadczyć usług turystycznych w Rosji.
08:05. Reuters: rafinerie radykalnie zmniejszą import rosyjskiej ropy
Indyjskie rafinerie zmierzają ku radykalnemu ograniczeniu importu rosyjskiej ropy - podała agencja Reutera powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Rosja jest największym dostawcą ropy do Indii.
Dwa źródła, z którymi rozmawiał Reuters przekazały, że jedna z największych prywatnych rafinerii Reliance Industries Ltd, planuje całkowicie wstrzymać lub bardzo zmniejszyć zakupy rosyjskiej ropy. Informację tę potwierdził indyjski dziennik „The Hindu”, dodając, że taki krok jest zgodny z wytycznymi rządu w Delhi.
W środę prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe Rosnieft i Łukoil, a Indie są coraz bliżej podpisania długo oczekiwanej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi - zauważył giełdowy portal Stock Wits.
06:50. „Sueddeutsche Zeitung”: Putin nie chce ani szybkiego zakończenia wojny, ani zamrożenia konfliktu
Prezydent Rosji Władimir Putin nie jest zainteresowany szybkim zakończeniem wojny przeciwko Ukrainie, gdyż pokój oznaczałby szereg problemów gospodarczych i społecznych, których władze na Kremlu się obawiają - pisze niemiecka „Sueddeutsche Zeitung”.
Na ukraińskim froncie brak jest widocznych postępów. Rosyjska gospodarka cierpi. Pomimo tego szef Kremla wynajduje stale nowe preteksty, aby opóźniać rozmowy o rozejmie czy pokoju. Ma ku temu swoje powody, gdyż pokój oznaczałby dla Rosji nowe problemy
— pisze Frank Nienhuysen w komentarzu opublikowanym w czwartek, w niemieckiej gazecie „Sueddeutsche Zeitung”(SZ).
Putin nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu
— uważa komentator.
Wojna jest co prawda zła dla Rosji, ale szefowi Kremla jest ona potrzebna
— pisze Nienhuysen.
Optymalnym z punktu widzenia Moskwy układem jest „utrzymywanie kursu w wojnie przeciwko Ukrainie, przy równoczesnym straszeniu Europejczyków na Zachodzie”.
00:01. Trump: Odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości. Potwierdził też nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe, choć wyraził nadzieję, że nie będą potrzebne zbyt długo.
Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości
— powiedział Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.
Prezydent potwierdził, że nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe.
To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta
— oznajmił.
Trump stwierdził też, że problem z dostarczeniem Ukrainie pocisków Tomahawk polega na długim czasie szkolenia do ich użycia, który ocenił na 6-12 miesięcy.
