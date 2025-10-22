Trwa 1338. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 23 października 2025 r.
00:01. Trump: Odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości. Potwierdził też nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe, choć wyraził nadzieję, że nie będą potrzebne zbyt długo.
Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości
— powiedział Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.
Prezydent potwierdził, że nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe.
To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta
— oznajmił.
Trump stwierdził też, że problem z dostarczeniem Ukrainie pocisków Tomahawk polega na długim czasie szkolenia do ich użycia, który ocenił na 6-12 miesięcy.
red/PAP/X/FB
