NA ŻYWO

RELACJA. 1338. dzień wojny na Ukrainie. Trump: Odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Mykola Kalyeniak
autor: PAP/Mykola Kalyeniak

Trwa 1338. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 23 października 2025 r.

00:01. Trump: Odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości. Potwierdził też nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe, choć wyraził nadzieję, że nie będą potrzebne zbyt długo.

Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości

— powiedział Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.

Prezydent potwierdził, że nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe.

To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta

— oznajmił.

Trump stwierdził też, że problem z dostarczeniem Ukrainie pocisków Tomahawk polega na długim czasie szkolenia do ich użycia, który ocenił na 6-12 miesięcy.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych