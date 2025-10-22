Sekretarz generalny NATO: "Prezydent USA Donald Trump ma rację: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mark Rutte / autor: EPA/JIM LO SCALZO Dostawca: PAP/EPA.
Mark Rutte / autor: EPA/JIM LO SCALZO Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump ma rację: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są’ - powiedział W Waszyngtonie sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu z amerykańskimi senatorami.

Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.

Zapowiedział, że będzie rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

CZYTAJ TAKŻE: Rutte w Białym Domu. Sekretarz generalny NATO ma rozmawiać z prezydentem Trumpem m.in. o 12-punktowym planie pokojowym

Wizyta w USA

Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy.

Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy

— powiedział.

Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić

— oświadczył.

CZYTAJ TAKŻE: Trump: Putin byłby skłonny do zakończenia wojny. Rosja zatrzyma jakieś terytorium, które zdobyła w Ukrainie. Opanowała je w walce

Trump ma rację

Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są.

Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz

— powiedział szef NATO dziennikarzom.

CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego nie dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem? „WSJ” zdradza szczegóły. W tle rozmowa Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych