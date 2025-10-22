‘Prezydent USA Donald Trump ma rację: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są’ - powiedział W Waszyngtonie sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu z amerykańskimi senatorami.
Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.
Zapowiedział, że będzie rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.
Wizyta w USA
Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy.
Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy
— powiedział.
Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić
— oświadczył.
Trump ma rację
Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są.
Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz
— powiedział szef NATO dziennikarzom.
as/PAP
