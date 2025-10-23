Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył informacjom „Wall Street Journal” o tym, że jego administracja zniosła restrykcje dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.
Artykuł w „Wall Street Journal” o tym, że USA zezwoliły Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu wewnątrz Rosji, to FAKE NEWS! USA nie mają nic wspólnego z tymi rakietami, niezależnie od ich pochodzenia, ani z tym, co Ukraina z nimi robi!
— napisał Trump w serwisie Truth Social.
Dziennik podał, że decyzja USA o umożliwieniu użycia brytyjskich, lecz posiadających amerykańskie komponenty rakiet Storm Shadow wobec celu w Rosji nastąpiła po niedawnym przekazaniu przez szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha uprawnień dotyczących takich ataków dowódcy sił USA i NATO w Europie generałowi Alexusowi Grynkewichowi.
