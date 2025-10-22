Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma dzisiaj rozmawiać w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem o przygotowanym przez Europę i Ukrainę 12-punktowym planie pokojowym - poinformował przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Będzie to czwarta wizyta Ruttego w Białym Domu od stycznia br., czyli początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Rozmowa odbędzie się w kontekście doniesień z Waszyngtonu o odłożeniu w czasie planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.
Według przedstawiciela NATO Rutte ma omawiać podczas spotkania sprawy związane ze wsparciem Sojuszu dla Ukrainy i działania na rzecz trwałego pokoju, prowadzone przez USA.
12 punktów planu pokojowego
O 12-punktowym projekcie zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu napisał we wtorek Bloomberg. Agencja zaznaczyła, że plan zakłada m.in. nadzorowanie wdrażania rozejmu przez radę, na czele której stanąłby prezydent USA.
Spotkanie Trumpa i szefa NATO zaplanowano na godz. 16 (godz. 22 w Polsce). Nie wiadomo, czy wizyta Ruttego była zaplanowana przed wtorkowym ogłoszeniem przez przedstawiciela Białego Domu, że spotkanie Trumpa z Putinem nie jest planowane w najbliższym czasie.
