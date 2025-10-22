Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) orzekł w Hadze, że Izrael ma obowiązek wspierać działania pomocowe w Strefie Gazy, prowadzone przez ONZ i jej podmioty, w tym Agencję ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).
MTS uznał, że Izrael ma obowiązek „zgodzić się i ułatwić” działania pomocowe prowadzone przez ONZ, w tym przez UNRWA – głównego dostawcę pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Dzisiejsza opinia ma charakter doradczy, ale – jak podkreślają eksperci – posiada znaczną wagę prawną i polityczną.
UNRWA powiązani z Hamasem?
Sąd w składzie 11 sędziów stwierdził również, że Izrael nie przedstawił dowodów na to, iż pracownicy UNRWA są powiązani z palestyńskim Hamasem. Decyzja zapadła w kontekście trwającego zawieszenia broni w Strefie Gazy, które weszło w życie 10 października w ramach porozumienia pokojowego wspieranego przez USA.
Izrael od stycznia br. blokował działalność UNRWA w palestyńskiej półenklawie, argumentując, że organizacja ta jest infiltrowana przez Hamas. W rezultacie wiosną doszło do poważnych niedoborów żywności, a w sierpniu eksperci ONZ ogłosili wystąpienie głodu w niektórych częściach Strefy Gazy.
Głód metodą prowadzenia wojny
Zgodnie z decyzją MTS Izrael ma obowiązek zapewnienia, by podstawowe potrzeby ludności cywilnej w Gazie były zaspokojone, dlatego nie wolno mu stosować m.in. głodu jako metody prowadzenia wojny. Trybunał przypomniał również, że kraje nie mogą dowolnie decydować, gdzie ONZ prowadzi swoją działalność humanitarną.
Jako państwo okupujące Izrael ma obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnej ludności, w tym pomocy niezbędnej do przetrwania
— oświadczył prezes MTS Yuji Iwasawa.
Opinia MTS została wydana niezależnie od toczącego się równolegle postępowania, w którym Republika Południowej Afryki oskarża Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy. Izrael sprzeciwia się tym zarzutom, uznając je za motywowane politycznie.
Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, od października 2023 r., czyli początku wojny, w palestyńskiej półenklawie zginęło ponad 68 tys. osób. Dane te uznawane są przez agencje ONZ i niezależnych ekspertów za wiarygodne.
