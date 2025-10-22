Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E, czyli najnowszej wersji tych maszyn.
Uroczystość odbyła się w zakładach producenta koncernu Saab w mieście Linkoeping w południowej Szwecji.
JAS 39 Gripen E to nowa generacja myśliwca Gripen z agentem AI. Pierwszy taki samolot został dostarczony 20 października szwedzkim siłom powietrznym.
Porozumienie nie zakłada żadnych darowizn
Według Kristerssona porozumienie nie zakłada żadnych nowych darowizn.
Chodzi raczej o długoterminową współpracę w zakresie obrony powietrznej i możliwość zawarcia bardzo dużej umowy w sektorze obronnym
— podkreślił.
Zdaniem premiera Szwecji „jeśli porozumienie zostanie zrealizowane, będzie to największa umowa dotycząca szwedzkich myśliwców w historii”.
Rozważane są różne opcje długoterminowego finansowania
— uściślił.
Koalicja chętnych sfinansuje myśliwce?
Dopytywany o te opcje przez dziennikarzy, wymienił jako przykład zamrożone rosyjskie aktywa albo wkład tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę.
Zełenski, pytany o to, dlaczego chciałby pozyskać Gripeny, odpowiedział, że „te myśliwce są fantastyczne”.
Mamy nadzieję pozyskać co najmniej 100 takich samolotów. Rozumiemy, że to długi proces, również finansowy
— podkreślił.
Według sił zbrojnych Szwecji JAS 39 Gripen E jest nie tylko ulepszoną wersją dotychczasowego myśliwca, ale, pod wieloma względami, to zupełnie nowy rodzaj samolotu - posiada bowiem większy zasięg i udźwig uzbrojenia.
Jak podkreślono, nowy myśliwiec wyróżnia się przede wszystkim systemem operacyjnym nowej generacji z agentem AI. Wyposażenie to ma pozwolić pilotowi na zapoznanie się z większą ilością informacji.
Samolot został zaprojektowany tak, by mógł działać na obszarze, nad którym nie mamy kontroli
— wyjaśniono.
