Jest wstępne porozumienie ws. najnowszych Gripenów dla Ukrainy! Możliwość zakupu uzgodnił Zełenski z Kristerssonem w Szwecji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E, czyli najnowszej wersji tych maszyn.

Uroczystość odbyła się w zakładach producenta koncernu Saab w mieście Linkoeping w południowej Szwecji.

JAS 39 Gripen E to nowa generacja myśliwca Gripen z agentem AI. Pierwszy taki samolot został dostarczony 20 października szwedzkim siłom powietrznym.

Porozumienie nie zakłada żadnych darowizn

Według Kristerssona porozumienie nie zakłada żadnych nowych darowizn.

Chodzi raczej o długoterminową współpracę w zakresie obrony powietrznej i możliwość zawarcia bardzo dużej umowy w sektorze obronnym

— podkreślił.

Zdaniem premiera Szwecji „jeśli porozumienie zostanie zrealizowane, będzie to największa umowa dotycząca szwedzkich myśliwców w historii”.

Rozważane są różne opcje długoterminowego finansowania

— uściślił.

Koalicja chętnych sfinansuje myśliwce?

Dopytywany o te opcje przez dziennikarzy, wymienił jako przykład zamrożone rosyjskie aktywa albo wkład tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę.

Zełenski, pytany o to, dlaczego chciałby pozyskać Gripeny, odpowiedział, że „te myśliwce są fantastyczne”.

Mamy nadzieję pozyskać co najmniej 100 takich samolotów. Rozumiemy, że to długi proces, również finansowy

— podkreślił.

Według sił zbrojnych Szwecji JAS 39 Gripen E jest nie tylko ulepszoną wersją dotychczasowego myśliwca, ale, pod wieloma względami, to zupełnie nowy rodzaj samolotu - posiada bowiem większy zasięg i udźwig uzbrojenia.

Jak podkreślono, nowy myśliwiec wyróżnia się przede wszystkim systemem operacyjnym nowej generacji z agentem AI. Wyposażenie to ma pozwolić pilotowi na zapoznanie się z większą ilością informacji.

Samolot został zaprojektowany tak, by mógł działać na obszarze, nad którym nie mamy kontroli

— wyjaśniono.

