Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył na spotkanie ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem do miasta Linkoeping w południowej Szwecji. Produkowane są tam samoloty bojowe Gripen.
Według komunikatu kancelarii premiera Szwecji tematami rozmów przywódców będą rosyjska agresja na Ukrainę oraz dwustronna współpraca w sektorze obronnym. Z przecieków do mediów wynika, że Zełenski ma odwiedzić zakłady koncernu Saab, producenta Gripenów.
Oficjalnie władze w Sztokholmie zapowiedziały, że dziś po południu przekaże na konferencji prasowej informacje z zakresu eksportu sprzętu obronnego.
Ukraina otrzyma Gripeny?
Szwedzkie media spekulują, że można spodziewać się decyzji Szwecji w sprawie pożądanych przez Ukrainę myśliwców Gripen, choć na razie nie jest jasne, na jakich warunkach. Rozmowy na ten temat trwały już od dawna, ale zostały wstrzymane, gdy strona ukraińska otrzymała amerykańskie samoloty F-16 od europejskich sojuszników. Wówczas, z uwagi na szkolenia, postanowiono skoncentrować się na wprowadzeniu jednego rodzaju myśliwca.
We wrześniu wiceminister obrony Ukrainy gen. Iwan Hawryluk w wywiadzie dla ukraińskiej reakcji BBC zasugerował, że dostawy Gripenów „są spodziewane”. Wypowiedź tę złagodził szef resortu obrony Szwecji Pal Jonson, który oznajmił wówczas, że „rozmowy trwają”, a „decyzja nie została podjęta”.
Wcześniej dziś rano Zełenski złożył wizytę w stolicy Norwegii, Oslo.
