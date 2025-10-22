Dyrekcja paryskiego muzeum Luwr ponownie otworzyła dziś placówkę dla zwiedzających – poinformowała agencja Reutera. Muzeum pozostawało zamknięte od 19 października, kiedy dokonano zuchwałego włamania i skradziono bezcenne klejnoty. Ponadto - jak przekazała rzecznik rządu Maud Bregeon - prezydent Francji Emmanuel Macron domaga się szybszego podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Luwru.
Dziś zebrała się Rada Ministrów, której przewodniczy prezydent Francji.
Podczas spotkania rzecznik rządu Maud Bregeon powiadomiła, że „w Luwrze wprowadzane są środki bezpieczeństwa, ale (prezydent - PAP) poprosił, aby przyspieszono te prace”.
Minister kultury Rachida Dati wystąpiła wczoraj w parlamencie, gdzie podała szczegóły dotyczące kradzieży i stanu zabezpieczeń w momencie tego czynu. Zapewniła, że zabezpieczenia wewnątrz muzeum zadziałały, ale przyznała, że brak środków bezpieczeństwa wokół muzeum pozwolił złodziejom podjechać ciężarówką z wysięgnikiem pod okno Luwru, od strony Sekwany.
Dodała, że zbyt długo bezpieczeństwo dzieł sztuk nie było priorytetem. W ocenie Dati do tej pory interesowano się głównie dobrobytem odwiedzających.
Napad na Luwr
19 października nieznani sprawcy skradli z Galerie d’Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki.
Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.
Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik „Le Parisien” podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników.
Sprawcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach.
Według informacji francuskiego MSW zuchwała kradzież trwała siedem minut.
tt/PAP
